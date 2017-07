Pressekonferenz beim BKA in Wiesbaden.

Pressekonferenz beim BKA in Wiesbaden. Bild © picture-alliance/dpa

Schlag gegen Kinderpornoszene: Kein Verdächtiger in Haft

Durchsuchungen auch in Hessen

Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen die Kinderpornoszene gelungen. Bundesweit wurden Wohnungen von 67 Verdächtigen durchsucht, die Kinderpornos verbreitet haben sollen. In Haft kam noch keiner von ihnen.

In ganz Deutschland sind in den vergangenen zwei Wochen Wohnungen von 67 Personen durchsucht worden, die im Verdacht stehen, kinderpornografisches Material ausgetauscht zu haben. Neun der Beschuldigten leben in Hessen. Sie kommen aus Frankfurt, den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Limburg-Weilburg und Darmstadt-Dieburg sowie dem Hochtaunuskreis. Weitere Schwerpunkte der Ermittlungen waren Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Beschuldigte zwischen 18 und 80

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminialamt teilten am Donnerstag mit, dass dabei zahlreiche Beweismittel, insbesondere Computer und Datenträger, sichergestellt wurden.

Die Beschuldigten im Alter von 18 bis 80 Jahren stehen im Verdacht, kinderpornographische Bild- und Videodateien ausgetauscht zu haben. Dabei benutzten sie den amerikanischen Internet-Dienst "Chatstep", eine Plattform für Gruppenchats. Alle Tatverdächtigen befinden sich derzeit auf freiem Fuß, erklärte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefuk, am Donnerstag in Wiesbaden.

Weitere Informationen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität Die Ermittlungen wurden von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Gießen geführt, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört. Die vom Land Hessen 2010 eingerichtete ZIT war die erste Staatsanwaltschaft, die sich bundesweit gezielt mit der Internetkriminalität beschäftigte. Die ZIT gilt auch als erster Ansprechpartner für das BKA bei der Aufnahme von Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie. Ende der weiteren Informationen

Kein Tatverdächtiger sitze in Untersuchungshaft. Das könne sich aber ändern, wenn das sichergestellte Material ausgewertet worden sei. Bislang gebe es keine Hinweise, dass die Tatverdächtigen realen sexuellen Missbrauch begangen haben könnten.

Die Aufnahmen, die die Beschuldigten untereinander tauschten, zeigen nach Angaben der Ermittler den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, darunter auch von Kleinstkindern, sowie sexuelle Gewalt zum Nachteil von Kindern. Sechs der 67 Tatverdächtigen seien bereits wegen Kinderpornografie strafrechtlich in Erscheinung getreten, erklärte der Oberstaatsanwalt. Einen Haupttäter gebe es nicht. Es handele sich um ein loses Szene-Netzwerk.

Die Hinweise auf die Tatverdächtigen seien von den US-Behörden und dem US-amerikanischen Betreiber der legalen Plattform gekommen. Insgesamt habe es rund 7.000 Hinweise gegeben, sagte Sabine Vogt, die beim Bundeskriminalamt für die Kinderpornografie-Ermittlungen zuständig ist.

Anfang Juli hatten die Behörden eine Kinderporno-Plattform im Darknet gesprengt, die weltweit 90.000 Mitglieder zählte. Administrator der Plattform war ein 39-Jähriger aus Bad Camberg, der in Untersuchungshaft sitzt.

