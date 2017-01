Von den Fans vergöttert, von Experten belächelt und von vielen noch immer nicht gekannt: Das mittelhessische Schlagerduo Amigos zählt zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Das Geheimnis der beiden Brüder ist denkbar einfach.

Sagen Ihnen die Namen Karl-Heinz und Bernd Ulrich etwas? Das Brüderpaar aus dem mittelhessischen Villingen, einem Ortsteil von Hungen im Kreis Gießen, ist besser bekannt als das Schlagerduo "Die Amigos". Schon mal gehört? Mmh, vielleicht. Und ihre Hits: "Dann kam ein Engel", "Das Boot der Träume" oder "Santiago Blue"? Keine Ahnung.

Was sich nach Tanztee im Bürgerhaus oder dem Tag der offenen Tür beim örtlichen Autohändler anhört, ist in Wirklichkeit eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Mit knapp 70 goldenen Schallplatten, 27 Mal Platin und ein Mal Doppel-Platin gehören die Brüder derzeit zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern. In der Schlagerszene kann ihnen schon lange keiner mehr das Wasser reichen.

Auftritte auch im Rollstuhl

"Wir sind keine Stars, und wir wollen auch gar keine sein", sagt Karl-Heinz Ulrich dem hr im Rahmen einer vierteiligen Dokumentation, die am Samstag startet . Was klingt wie eine abgedroschene Showbiz-Floskel, ist das eigentliche Erfolgsrezept der Amigos. Anders als manch andere Größe der heilen Schlagerwelt haben sich die beiden Hessen tatsächlich ihre Authentizität und Bescheidenheit bewahrt.

"Die Treue zu den Fans ist wirklich einmalig", berichtet hr-Filmemacher Axel Mugler, der die Band anderthalb Jahre lang eng begleitet hat. Selbst als es Bernd wegen eines Oberschenkelhalsbruchs schwer erwischt hatte, wollte er die Anhänger nicht enttäuschen. "Er spielte die Konzerte im Rollstuhl", erzählt Mugler.

Adele und Andrea Berg abgehängt

Bei den Fans kommt so viel Einsatz und Leidenschaft natürlich gut an. Zu Tausenden füllen sie die stets ausverkauften Hallen. Das aktuelle Album "Wie ein Feuerwerk" katapultierte beim Verkaufsstart im vergangenen Sommer prompt auf Platz eins der deutschen Charts. Weltstars wie die Red Hot Chili Peppers oder Adele mussten den Mittelhessen ebenso den Vortritt lassen wie die unmittelbare Konkurrenz um Andrea Berg und Andreas Gabalier. "Lieder wie das Leben", schwärmen die Anhänger aller Altersklassen.

Dabei war der kometenhafte Aufstieg alles andere als vorhersehbar. Bereits 1970 schlug die Geburtsstunde der Amigos. Erst als Quartett, später als Trio und schließlich als Duo sorgten die "Freunde" in der Region für gute Laune. Nicht auszuschließen, dass auch mal ein Autohaus als Bühne diente. Getextet und produziert wurde jahrelang in der heimischen Garage, in den 1980er Jahren gab es die erste MC. "Da waren wir schon stolz", sagt Bernd Ulrich. Allein der Erfolg blieb überschaubar.

Durchbruch dank TV-Abstimmung

Das änderte sich im September 2006 schlagartig. In der MDR-Sendung "Achims Hitparade", einem volkstümlichen Musikantenwettstreit, sprangen die Amigos kurzfristig für einen anderen Künstler ein und eroberten die Herzen des TV-Publikums im Sturm. Mit "Dann kam ein Engel" gewannen sie die Abstimmung haushoch. Der Durchbruch. Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte, Solo-Tourneen und Auszeichnungen.

2011 gewannen die Amigos den Echo in der Kategorie "Volkstümliche Musik". Bild © picture-alliance/dpa

"Dann kamen alle Plattenfirmen - auch die, die jahrelang dankend abgelehnt hatten", erinnert sich der heute 66-jährige Bernd, der seinen Beruf als Bierbrauer bei Licher daraufhin schweren Herzens an den Nagel hängte und sich ausschließlich der Musik widmete. "Wir haben es riskiert, und es hat funktioniert", fügt sein zwei Jahre älterer Bruder Karl-Heinz an. Er war als Lkw-Fahrer früher häufig mit dem Betonmischer im Vogelsberg unterwegs.

Unmodisch als Markenzeichen

Gut zehn Jahre später hat das Duo unglaubliche fünf Millionen Alben verkauft, vermarktet werden die Echo-Gewinner von 2011 mittlerweile von Plattengigant Sony. "Manchmal irrt man sich eben", heißt es aus dem dortigen Management zu den lange belächelten Amigos.

Die Schlager-Rentner scheren sich nicht weiter um die teils spöttischen Kommentare selbsternannter Experten und schunkeln sich stattdessen in nicht gerade modischen Anzügen mit ebensolchen Frisuren von Rekord zu Rekord. "Wir sind froh und dankbar, dass uns das passiert ist. Es gibt viele Musiker, die hatten das Glück nicht", sagt Bernd. Als bloße Floskel ist das nicht gemeint.