Schlamm-Alarm in Bad Arolsen

Gewitter und Starkregen in Nordhessen

In Teilen Nordhessens hat es am Samstag so heftig geschüttet, dass Landes- und Bundesstraßen überflutet wurden. Im Bad Arolser Ortsteil Massenhausen führte Schlamm zu einer Sperrung.

Etwa gegen 12 Uhr prasselte am Samstag in Teilen der Landkreise Kassel und Waldeck-Frankenberg so heftiger Starkregen nieder, dass einige Landstraßen und die Bundesstraße 83 bei Hofgeismar überflutet wurden.

Schlamm auf der L3078 im Bad Arolser Stadtteil Massenhausen. Bild © 112-magazin.de

Während des Unwetters gab es auch Gewitter und Hagel. "Das ging etwa eine Stunde lang so", berichtete ein Sprecher des Polizeispräsidiums Nordhessen hessenschau.de.

An einigen Orten der Region gingen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Eine Folge des Unwetters: Bei Grebenstein war die Landesstraße 3233 von Wassermassen und Schlamm überspült. Die Straßenmeistereien und Feuerwehren waren im Einsatz.

L3078 am Stärksten betroffen

Am Schlimmsten hat es nach Polizeiangaben die Landesstraße 3078 zwischen Bad Arolsen und Diemelsee-Vasbeck getroffen.

Durch den Bad Arolser Ortsteil Massenheim wälzte sich auf der Briloner Straße, einem Teil der L3078, am Mittag eine Schlammlawine. Die Straße ist laut Polizei wegen der Aufräumarbeiten auch am Nachmittag noch immer gesperrt.

Über Unfälle oder vollgelaufene Keller hat die Polizei bislang keine Angaben.