Der Wolf ist möglicherweise zurück im Reinhardswald: Gleich zweimal ist hier ein verdächtiges Tier gesichtet worden. Aber ist es wirklich ein Wolf? Selbst Experten tun sich schwer.

Unscharfe Handyfotos, auf denen der verschwommene Körper eines schäferhundgroßen Tieres zu erkennen ist, haben die Behörden in Nordhessen aufgescheucht. "Mögliche Wolfssichtung im Reinhardswald" meldete das Umweltministerium am Dienstag auf Grundlage der Bilder, die Forstbeamte am 3. und 4. August im Reinhardswald zwischen Holzhausen, Gahrenberg, Hann.Münden und Wilhelmshausen (Kassel) geknipst hatten.

Weitere Informationen Das Umweltministerium bittet mögliche Zeugen, Aufnahmen des Tieres per Mail an wolf@umwelt.hessen.de zu schicken. Ende der weiteren Informationen

Ob es sich bei den Aufnahmen wirklich um einen Wolf handelt, sei aufgrund der schlechten Foto-Qualität nicht einwandfrei zu bestimmen, teilte das Ministerium mit. Wolfssachverständige hätten lediglich bestätigt, dass dies "möglicherweise" der Fall sei.

Im Zweifel laut rufen

Das Umweltministerium bittet Schaf- und Ziegenhalter vorsorglich, ihre Zäune zu kontrollieren. Bei einem Kontakt mit dem Tier reiche lautes Rufen aus, um es zu vertreiben. "Auf keinen Fall sollte man versuchen, einen Wolf anzulocken oder gar zu füttern", sagte ein Sprecher. Hunde sollten in nächster Zeit zudem angeleint werden.

Zuletzt hatte ein Wolf zwischen 2006 und 2011 im Reinhardswald gelebt.