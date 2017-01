Durch den kalten Winter können sich Schlittschuhläufer auf vielen Gewässern austoben, und das wohl noch die ganze Woche lang. Doch Vorsicht: das kann gefährlich werden - auch für Tiere. Es gibt Alternativen.

Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel, da kann man viel Spaß auf dem Wasser haben. Auch im Winter, zumindest dann, wenn es kalt genug ist - so wie am vergangenen Wochenende. Eishockeyspieler und Schlittschuhläufer waren am Sonntag zum Beispiel auf dem Weiher im Frankfurter Ostpark unterwegs. Ein seltenes Vergnügen. "Wir haben das zuletzt 2012 erlebt, dass die Temperaturen mehrere Nächte hintereinander unter dem Gefrierpunkt liegen und tagsüber nicht viel darüber", sagt Bernd Roser vom Grünflächenamt Frankfurt.

Nicht nur im Ostpark tobten am Wochenende die Eishockeyspieler. In Frankfurt gibt es acht bis zehn Weiher, die zum Schlittschuhlaufen geeignet sind, sagt Roser. Allerdings: Offiziell gibt die Stadt die Weiher nicht frei. Dann müsste sie nämlich das Haftungsrisiko tragen, was gerade beim Frost- und Tauwechsel bedeutet, ständig die Eisdicke kontrollieren zu müssen. "Dafür haben wir gar nicht das Personal", sagt Roser.

Deshalb gilt: Wer sich jetzt auf die Weiher wagt, macht das auf eigenes Risiko. Auf dem Main verstärkte sich unterdessen die Bildung von Treibeis. So trieben beispielsweise in Frankfurt zahlreiche Schollen auf dem Fluss. Aber Schlittschuhlaufen dürfte hier wohl bis auf weiteres unmöglich sein - allein, weil der Main als Bundeswasserstraße ständig von Schiffen befahren wird.

Vor dem Wochenende wird es noch kälter

Andernorts in Hessen ist es aber gut möglich, dass die Kufen auch am kommenden Wochenende noch einmal übers Eis kratzen. Zwar sollen die Temperaturen am Samstag und Sonntag etwas milder werden, sagt hr-Meteorologe Michael Köckritz, "zarte Plusgrade" seien möglich, aber nachts werde es weiter Frost geben. An vielen Orten werden die Temperaturen bis zum Wochenende sogar konstant unter dem Gefrierpunkt bleiben, erwartet Köckritz.

So kalt wie in der Nacht zu Montag, als die Thermometer in Burgwald minus 17 Grad anzeigten, wird es aber wohl so bald nicht mehr. Minus 1 bis minus 7 sei für die Nacht zu Dienstag zu erwarten, sagt Köckritz, zwischen Mittwoch und Freitag weiche dann der Hochnebel. "Damit werden die Temperaturen noch etwas weiter sinken, bevor sie dann zum Wochenende hin wieder ansteigen."

Wer sich aufs Eis wagt, sollte also vorsichtig sein. Erst am Sonntag waren Feuerwehr und DLRG am Aueweiher in Fulda im Einsatz, weil Fußspuren zu einer Einbruchstelle mitten auf dem Weiher führten. Selbst Taucher waren alarmiert. Allerdings wurde niemand gefunden.

Wem das Schlittschuhlaufen allerdings gar nicht behagt, das sind die Fische. Das berichtet Karl Schwebel vom Verband Hessischer Fischer. "Ähnlich wie übermotivierte Wanderer das Wild im Wald in seiner Winterruhe stören, stören Schlittschuhläufer die Fische", sagt er. Die Fische verbrauchten dadurch unnötig Energie und Sauerstoff, was letzten Endes zu Fischsterben führen könne.

Schlittschuhlaufen auf der Wiese in Heuchelheim

Sicherer und auch besser für alle Beteiligten ist da, was derzeit in Heuchelheim (Gießen) stattfindet: Die Feuerwehr hat eine Wiese hinter dem Sportplatz geflutet, so entstand eine große Eisfläche, über die jetzt täglich viele Menschen aus ganz Mittelhessen schlittern, ohne Angst davor haben zu müssen, dass die Eisfläche nachgeben könnte. Und um Fische muss man sich gar keine Sorgen machen.

Gut, wenn so etwas geplant geschieht. Nicht geplant war dagegen die Eisbahn, die am Montagmorgen in der Fuldaer Innenstadt entstand: Ein Wasserrohr war geplatzt, das Wasser ergoss sich unter anderem auf die Bundesstraße 254 und gefror sofort. Eine Straße musste mehrere Stunden lang gesperrt bleiben.