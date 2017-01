Perlen, Ringe, Diamanten: Ein Auto-Aufbruch in Kassel ist für Kriminelle lukrativ gewesen. Sie stahlen eine Tasche, in der sich Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro befunden haben soll.

Wertvollen Schmuck aus dem Kofferraum geklaut (Symbolbild). Bild © Imago

Ein goldenes Händchen hatten Unbekannte bei einem Auto-Aufbruch in der Kasseler Innenstadt: Sie entwendeten eine Handtasche aus dem Kofferraum, in der der Fahrzeugbesitzer eigenen Angaben zufolge von Berufs wegen hochwertige Schmuckstücke in Form von Ketten, Ringen, Diamant- und Perlenschmuck aufbewahrt hatte.

Der Wert soll nach Angaben der Polizei von Montag bei rund 100.000 Euro liegen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter von dem wertvollen Inhalt wussten und das Fahrzeug gezielt aufbrachen. Der Schmuck war in einer Louis Vuitton Handtasche.

Der Auto-Aufbruch ereignete sich am Freitagabend gegen 18 Uhr. Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe des in einer Grundstückeinfahrt abgestellten Wagens mit einem unbekannten Gegenstand ein und entwendeten die Tasche aus dem Kofferraum. Sie konnten unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt.