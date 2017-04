Wechselhaftes Wetter hat am Dienstag erneut Schnee nach Hessen gebracht. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Woche bleibt kühl.

Regen, Schnee, Graupelschauer, kurze Gewitter und auch Sonne: Am Dienstag wurde das April-Wetter seinem Namen gerecht. Oberhalb von etwa 300 Metern gingen die Schauer in Hessen durchweg als Schnee nieder, wie die hr-Wetterredaktion berichtete. Am Abend sollten die Schauer nachlassen. Die Höchstwerte lagen am Dienstag bei 4 bis 10 Grad, auf den Bergen bei 0 bis 3 Grad.

Am Dienstagmorgen hatte es vor allem im Odenwald geschneit. Wie ein Polizeisprecher erklärte, kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen, weil viele Fahrer bereits mit Sommerreifen unterwegs waren. Weil sich bei Brombachtal Fahrzeuge quer stellten und den Verkehr behinderten, musste der Streudienst ausrücken.

Es bleibt kühl

Mit weiterem winterlichen Weiß ist in den nächsten Tagen kaum mehr zu rechnen. Es bleibt aber kühl.

Am Mittwoch liegen die Tiefstwerte laut hr-Wetterredaktion bei 1 bis -5 Grad. Mit Bodenfrost am Morgen sei überall zu rechnen. Pflanzen sollten ins Warme geholt oder abgedeckt werden. Der Mittwoch wird der kälteste Tag der Woche mit maximal 3 bis 9 Grad.

Der Donnerstag wird laut Wetterexperten der freundlichste Tag der Woche, die Temperaturen klettern wieder leicht nach oben, Höchstwerte über 15 Grad sind allerdings in dieser Woche nicht drin.

Schnee bereits am Ostermontag

Bereits am Ostermontag hatte es in Mittel- und Osthessen und im Taunus geschneit. In Orten wie Haiger (Lahn-Dill), Dillenburg oder Wettenberg (Gießen) war sogar Schneeschippen angesagt. Rund um Gießen waren bis zu vier Zentimeter Schnee gefallen.

Einige Bäume seien unter der Schneelast umgeknickt, sagte eine Polizeisprecherin. Am Autobahndreieck Reiskirchen habe es eine geschlossene Schneedecke gegeben. Auch in Fulda berichtete ein Polizist: "Die Autos und der Rasen sind weiß." Landesweit kam es zu mehreren Unfällen, die jedoch meist glimpflich verliefen.

Sendung: hessenschauwetter, 18.04.2016, 19.58 Uhr