Schneeglatte Straßen haben am Dienstagmorgen zu einigen Unfällen auf Hessens Straßen geführt. Betroffen sind vor allem die Regionen Wiesbaden und Mittelhessen. In Taunusstein fällt an einer Schule der Unterricht aus.

In Teilen Hessens kam es in den Morgenstunden am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen wegen Schnee und glatter Straßen. Betroffen sind nach Angaben der Polizei vor allem die Regionen Wiesbaden und Mittelhessen. Auf der A643 am Schiersteiner Kreuz waren drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Sie kollidierten auf der Verbindung zur A66 in Richtung Rüdesheim. Verletzte gab es nicht, nach Aussage eines Polizeisprechers blieb es bei Blechschäden.

Ein querstehender Lkw blockierte zeitweise auf der A66 in Richtung Frankfurt die Abfahrt Wiesbaden-Erbenheim. Zuvor war dort ein Auto in die Leitplanke gerutscht. Die Autobahnpolizei bittet wegen der schwierigen Straßenverhältnisse im Verkehr um besondere Vorsicht.

In Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) kam ein Linienbus ins Rutschen. Nach Angaben der Polizei streifte das Fahrzeug zwei Autos und eine Hauswand, ehe es von einer Gartenmauer gestoppt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt, Passagiere waren nicht an Bord. In den Kreisen Gießen, Lahn-Dill und Wetterau kamen etwa zehn Autos von schneeglatten Straßen ab, auch dort blieb es bei Blechschäden.

Schulausfall in Taunusstein

Wenige Kilometer von Wiesbaden entfernt hat das Zusammenspiel aus schneeglatten Straßen und dem hessenweiten Busfahrerstreik zum Schulausfall geführt. So bleibe die IGS Obere Aar am Dienstag geschlossen, teilte die Gesamtschule auf ihrer Homepage mit.

In Osthessen durchbrach am Morgen ein Lkw auf der B27 in Höhe Hünfeld-Nord aus ungeklärter Ursache die Leitplanke. Das Fahrzeug kippte um, der Fahrer blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Mit größeren Verkehrsbehinderungen sei nicht zu rechnen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen die Autofahrer noch bis zum Abend vielerorts mit Schneefall, örtlich auch mit gefrierendem Regen rechnen.