Acht Fahrzeugen sind auf der A5 am Bad Homburger Kreuz ineinander gefahren. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, darunter eine Schwangere.

Ein demoliertes Auto wird abtransportiert. Bild © hr

Wie es genau zu der Massenkarambolage kam, ist noch unklar. An dem Unfall am Montag waren sechs Autos und zwei Lastwagen beteiligt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Frankfurt am Mittwoch sagte. Der Unfall am Bad Homburger Kreuz ereignete sich gegen acht Uhr morgens in Richtung Norden.

Mindestens zwei Menschen sind laut Polizei leicht verletzt worden, darunter auch eine schwangere Frau. Details stehen noch nicht fest.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Polizei die A5 in Richtung Norden mehrfach zeitweise sperren. Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von 15 Kilometern.