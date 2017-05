Eine Familie mit Kleinkind hat sich bei einem Unfall auf der A5 nahe Friedberg mehrmals mit ihrem Auto überschlagen. Ein älteres Ehepaar war auf die Autobahn aufgefahren und hatte den Familienwagen gerammt.

Bei dem Unfall auf der A5 an der Anschlussstelle Friedberg (Wetterau) wurden am Sonntagvormittag der 33 Jahre alte Vater und die 27 Jahre alte Mutter schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei mitteilte. Die Mutter wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das zweijährige Kind kam ebenfalls verletzt in dasselbe Krankenhaus. Über den Grad der Verletzung des Kindes gab die Polizei keine Auskunft. Der Hund der Familie wurde aus dem Auto geschleudert, das Tier überstand den Unfall leicht verletzt.

Kollision bei Spurenwechsel

Ein älteres Ehepaar war mit seinem Wagen auf die Autobahn aufgefahren. Als der 81 Jahre alte Fahrer von der rechten auf die mittlere Spur zog, rammte er den hinter ihm fahrenden Wagen der Familie, so die Polizei. Der Geländewagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Das Auto des 81-Jährigen krachte in die Leitplanke. Er und seine Frau wurden leicht verletzt. Die A5 war in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt.