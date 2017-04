Die Frankfurter Rapperin Schwesta Ewa sitzt seit fünf Monaten in u-Haft.

Menschenhandel, Prostitution, Körperverletzung: Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat die Rapperin Schwesta Ewa angeklagt. Bei den mutmaßlichen Opfern handelt es sich um Fans der Musikerin.

Seit November sitzt die Rapperin Schwesta Ewa in Untersuchungshaft. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft am Frankfurter Landgericht Anklage gegen die 32-Jährige erhoben. Hauptvorwurf: Sie soll mehrere junge Frauen, die ihre Fans waren, im gesamten Bundesgebiet zur Prostitution gezwungen haben.

Von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, ausbeuterischer Zuhälterei und Körperverletzung spricht die Anklageschrift. Schwesta Ewa soll sich demnach mit kriminellen Hintergedanken um 17- bis 19-Jährige gekümmert haben. Die jungen Frauen soll sie psychisch und materiell abhängig gemacht haben: So zahlte Schwester Ewa den Ermittlern zufolge ihren Opfern Kleidung, Miete, Kosmetika und Benzin – und zwang sie zur Prostitution.

Es geht auch um Steuerhinterziehung

Durch psychischen Druck und "wiederholte körperliche Misshandlungen" habe sie ihre Opfer gefügig gemacht. Von September 2015 bis Herbst vergangenen Jahres soll das so gegangen sein. Außerdem hat die Rapperin laut Staatsanwaltschaft das Finanzamt betrogen. Ihre Einkünfte aus der Zuhälterei hat sie demnach nicht angegeben, sondern lediglich ihre Einkünfte als Musikproduzentin.

Wann der Prozess beginnt, ist noch nicht bekannt. Die Rapperin, die früher selbst als Prostituierte gearbeitet hatte, war vor fünf Monaten im Zuge einer bundesweiten Razzia in Arnsberg im Sauerland festgenommen worden. Seitdem sitzt die 32-Jährige in Untersuchungshaft. In Frankfurt hatte sie im Allerheiligenviertel die "Stoltze Bar“ geführt.