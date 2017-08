Das Strandbad am Badesee in Rodgau ist wieder geöffnet - und das, obwohl eine Schwimmerin, die seit Tagen vermisst wird, immer noch nicht gefunden wurde. Sie ist vermutlich ertrunken. Badegäste kamen trotzdem.

Auf den ersten Blick wirkt im Strandbad von Rodgau-Nieder-Roden (Offenbach) an diesem Sommertag alles wie immer. Im Nichtschwimmerbereich des Badesees spielen Kinder. Geübtere Schwimmer pflügen weiter draußen gemächlich durchs Wasser. Fast alle Badegäste wissen von der vermissten Frau, die vermutlich ertrunken ist, aber nicht gefunden wurde. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Einige wollen zwar ins Strandbad, aber auf keinen Fall ins Wasser. Andere haben da keine Bedenken.

Freundin: Sie war eine gute Schwimmerin

Eine Freundin der Vermissten ist mit dem Fahrrad zum Badesee gekommen. Weil sie einfach gern dort ist. Und vielleicht auch, weil das ihre Art ist, mit der Situation umzugehen. Über die seit Donnerstag vermisste Freundin sagt sie: "Sie war eine gute Schwimmerin. Wir sind ab und zu zusammen geschwommen - auf der Strecke, die sie immer geschwommen ist. Sie schwamm immer im FKK-Bereich."

Der FKK-Bereich bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Auch ein Teil des Sees ist nicht für die Badegäste freigegeben. Das Schwimmen in der Kiesgrube hält die Freundin der Vermissten eigentlich nicht für besonders gefährlich: "Da sind diese Bälle, da schwimme ich auch immer entlang. Schon mit gemischten Gefühlen. Aber ich hab da nie Angst gehabt."

Bürgermeister: Es war eine Gratwanderung

Die Entscheidung, das Strandbad am Mittwoch wieder zu öffnen, ist den Verantwortlichen der Stadt Rodgau nicht leicht gefallen. Bürgermeister Jürgen Hoffmann (SPD) ist selbst an den See gekommen, um sich ein Bild zu verschaffen. Er schildert seine Gewissensnöte "Es war eine Gratwanderung. Wir mussten die verschiedenen Aspekte gegeneinander abwägen. Das ist uns nicht leicht gefallen", sagt er.

Die Suche am See geht weiter. Allerdings nicht mehr mit dem Aufwand, der unmittelbar nach dem Verschwinden der Frau betrieben worden war. Da hatten die Rettungskräfte Suchhunde, ein Sonarboot und Taucher eingesetzt.

Am Wochenende kommen Musikfans

Nach Angaben von Michael Malkmus, dem Sprecher im zuständigen Polizeipräsidium Offenbach, werden weiterhin sporadisch Polizeibeamte den Badesee aufsuchen. Ein Polizeihubschrauber soll gelegentlich aufsteigen und den See abfliegen. "Natürlich sollen sich auch die Badegäste melden, wenn ihnen etwas auffällt", sagte Malkmus.

Die werden aber sicher froh sein, wenn sie keinen Anlass haben, die Polizei zu rufen. Am Samstag werden viele Musikfans zu einem Festival am Badesee in Rodgau erwartet. In der darauffolgenden Woche soll die Schwimmstrecke des Rodgau-Triathlons durch den See führen.