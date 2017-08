zum Artikel Täter auf der Flucht : 26-Jähriger nach Streit in Lebensgefahr

Steffenberg: Die Polizei in Mittelhessen fahndet nach einem flüchtigen 23-Jährigen. Er soll bei einem Streit in Steffenberg einen Kontrahenten durch Stiche lebensgefährlich verletzt haben und in einem Auto geflüchtet sein. [mehr]