Bei drei Unfällen sind am Mittwochabend in Hessen zehn Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Die A5 in Richtung Süden musste für Stunden gesperrt werden. Ein Transporter war auf einem Parkplatz gegen einen unbeleuchteten Sattelzug geprallt.

Sechs Schwerverletzte, vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden, das ist die Bilanz von drei Unfällen am Mittwochabend in Osthessen und dem Rhein-Main-Gebiet.

Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Kreuzung nahe Petersberg (Fulda) sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 56-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Wagen von der Bundesstraße 458 nach links abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Der Zusammenprall war so heftig, dass die drei Insassen des anderen Wagens - unter ihnen ein zehnjähriges Kind - schwer verletzt wurden. Der Verursacher und seine drei Begleiter kamen mit leichteren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Kleintransporter prallt auf Sattelzug

Am späten Abend war ein Kleintransporter auf einem Parkplatz auf der A5 zwischen Rimberg und Alsfeld auf einen Sattelzug geprallt. Der 53 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Sattelzug war laut Polizei unbeleuchtet und vorschriftswidrig abgestellt. Der Transporterfahrer soll möglicherweise unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen sein. Die A5 war Richtung Süden für rund zwei Stunden gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 20.000 Euro.

Die A45 musste nach einem Unfall kurz hinter dem Hanauer Kreuz ebenfalls für drei Stunden voll gesperrt werden. Ein Auto, das in Richtung Gießen unterwegs war, war von der Fahrbahn abgekommen. Der 60-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

