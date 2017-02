Bei Straßenbahnunfällen in Frankfurt und Kassel sind sechs Menschen verletzt worden. Während in Kassel eine Vollbremsung Schlimmeres verhinderte, kam es in Frankfurt zur Kollision.

Zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es am Mittwochmorgen im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Ein 25 Jahre alter Autofahrer wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Dabei stießen der Pkw und eine Straßenbahn zusammen.

Der 25-Jährige erlitt einen Schock, seine 26 Jahre alte Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Fahrer und Passagiere der Straßenbahn blieben unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Auto wendete auf den Schienen

In Kassel konnte am Morgen der Fahrer einer Straßenbahn den Zusammenstoß mit einem Auto verhindern, weil er eine Vollbremsung einleitete. Dabei stürzten jedoch mehrere Fahrgäste, vier von ihnen wurden verletzt.

Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen auf den Schienen gewendet und dabei offenbar die nahende Straßenbahn übersehen. Die vier verletzten Frauen im Alter von 49, 59, 63 und 64 Jahren kamen in Kasseler Krankenhäuser. Die anderen Fahrgäste der Straßenbahn waren mit einem Ersatzbus weiterbefördert worden. Wegen der Rettungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.