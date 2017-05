Bei einem Verkehrsunfall bei Bebra sind sechs Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren frontal zusammengekracht.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein mit fünf Menschen besetzter Pkw am Samstagabend gegen 22.20 Uhr aus Nentershausen kommend in Richtung Bebra (Hersfeld-Rotenburg), als der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens in einer langen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der junge Mann versuchte noch gegenzusteuern, dabei geriet das Auto ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß es frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, den eine 24 Jahre alte Frau fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen von der Fahrbahn in einen angrenzenden Acker geschleudert. Die 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, die fünf Insassen aus dem Wagen des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro.