Eine Sechsjährige hat den Notruf 110 gewählt - und so ihre Mutter gerettet. Die Frau war zwischen ihrem Auto und der Garagenwand eingeklemmt worden.

Die 42 Jahre alte Mutter war am Mittag vom Einkaufen gekommen und hatte den Pkw in ihrer leicht abschüssigen Garage im Bensheimer Stadtteil Auerbach geparkt. Nachdem die Frau ausgestiegen war, setzte sich der Wagen plötzlich in Bewegung. Dabei wurde die Frau seitlich zwischen dem Auto und der Garagenwand eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Durch Schmerzensschreie aufmerksam geworden

Das Auto drückte die Frau gegen die Garagenwand. Bild © einsatzreport-suedhessen.de

Ihre sechs Jahre alte Tochter wurde im Haus durch die Schmerzensschreie der Mutter aufmerksam. Sofort verständigte das Mädchen über den Notruf 110 die Polizei. "Sie hat alles richtig gemacht, genau beschrieben, wo sie ist und was passiert war", sagte der Sprecher.

Die Mutter wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie sei schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei. Weshalb der Wagen einfach losrollen konnte, muss noch ermittelt werden. Die Sechsjährige kam vorübergehend in die Obhut ihrer Großmutter.