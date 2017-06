Sein Sicherheitsdienst arbeitete in Flüchtlingsunterkünften und bei Konzerten. Demnächst sitzt der Chef in Kassel auf der Anklagebank. Er und vier Komplizen sollen den Staat um fast fünf Millionen Euro geprellt haben.

Lohn- und Umsatzsteuer nicht gezahlt, Sozialversicherungsbeiträge auch nicht abgeführt: So soll der Chef eines inzwischen insolventen Security-Unternehmens aus Vellmar bei Kassel 4,8 Millionen Euro auf kriminelle Weise gespart haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 36-Jährigen erhoben.

Mit dem Mann sollen vier weitere Beschuldigte auf die Anklagebank, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Freitag. Darunter ist auch die Ehefrau des Hauptangeklagten. Zuerst hatte die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) darüber berichtet.

Falsche Rechnungen als Tarnung

Der 36-Jährige sitzt seit Dezember in Untersuchungshaft. Er war den Angaben zufolge zeitweise Geschäftsführer des Unternehmens "Sicherheitsdienst 24" in Vellmar. Die Firma mit zuletzt 230 Mitarbeitern soll unter anderem in Flüchtlingsunterkünften und bei Konzerten für Ordnung gesorgt haben. Laut Anklage hatte der Mann in den Jahren 2014 bis 2016 Angestellte nicht oder unter Angabe niedrigerer Löhne zur Sozialversicherung angemeldet haben.

Falsche Rechnungen sollten den Schwindel verschleiern. Die Mitangeklagten hätten dabei geholfen. Angeklagt ist der frühere Geschäftsführer nun wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie Steuerhinterziehung und Fälschung beweiserheblicher Daten, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Prozesstermin noch offen

Wann die Verhandlung vor dem Landgericht Kassel beginnt, steht noch nicht fest. Im Dezember des vergangenen Jahres hatten Ermittler den Firmensitz in Vellmar und weitere Räumlichkeiten in anderen Bundesländern durchsucht.