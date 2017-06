SEK-Einsatz in Fulda wegen Terrorgefahr bei "Rock am Ring"

Ein SEK der Polizei hat in Fulda eine Wohnung durchsucht. Offenbar steht der Einsatz im Zusammenhang mit der Terrorwarnung bei dem Musikfestival "Rock am Ring". Medienberichten zufolge lebte einer der Verdächtigen in der Stadt.

Die Terrorwarnung beim Musikfestival "Rock am Ring" in der Eifel sorgte auch für einen Polizeieinsatz in Hessen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen dem hr am Sonntag bestätigte, war das SEK in der Nacht zu Samstag in Fulda ausgerückt. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht.

Das Webportal Osthessen-News berichtet , dass in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Galerie einer der drei Verdächtigen gemeldet war, die nach der Terrorwarnung zwischenzeitlich festgenommen worden waren. Allerdings kamen die Männer bereits am Samstagmorgen um 7 Uhr wieder frei, nachdem sich der Verdacht gegen sie nicht erhärten ließ - unklar ist daher noch, ob die Polizei wenige Stunden zuvor tatsächlich noch einen der drei Männer in Fulda suchte, oder alle drei zu dem Zeitpunkt schon festgenommen waren. Die Staatsanwaltschaft Koblenz war für hessenschau.de am Sonntag nicht zu erreichen.

Nur vier Kinder zu Hause

Das SEK habe gegen 2.15 Uhr die Haustür aufgebrochen und den Mann gesucht, schreibt Osthessen-News. Der war allerdings schon lange ausgezogen. Der Hausbesitzer war bei der Arbeit, einzig die vier Kinder im Alter von 6, 14, 16 und 17 Jahren waren zu Hause. Nach zwanzig Minuten zogen die Beamten wieder ab.

Bei bild.de ist ein Foto des Einsatzberichtes zu sehen. Demnach wurde eine verdächtige Person sowie Beweismittel gesucht.

Das Festival "Rock am Ring", bei dem rund 90.000 Menschen feierten, wurde am Freitag unterbrochen und das Gelände geräumt, weil die Polizei Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag hatte. Am Samstag konnte das Festival fortgesetzt werden.

Sendung: hr-iNFO, 4. Juni 2017, 18 Uhr