Der LKW krachte auf der A7 in die Leitplanke und kippte dann um. Bild © TV-News Hessen

Fahrer fällt in Sekundenschlaf

Ein LKW-Fahrer hat auf der A7 bei Bad Hersfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Leitplanken gefahren - offenbar in Folge eines Sekundenschlafs. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen kam ein 34 Jahre alter LKW-Fahrer auf der A7 bei Bad Hersfeld von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Der Sattelzug kippte dabei um, der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass Mann in einen Sekundenschlaf gefallen war und dadurch die Kontrolle über das Fahrezug verlor.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 175.000 Euro.