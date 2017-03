Eine 81-jährige Frau, die am Samstag tot in ihrer Wohnung in Dieburg gefunden wurde, ist getötet worden. Das hat die Obduktion der Leiche ergeben.

Die Frau sei durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montagmorgen mit. Todesursache seien Messerstiche. Das ist das Ergebnis der Obduktion, die die Staatsanwaltschaft nach dem Fund der Toten am Samstag angeordnet hatte.

Blutspuren am Tatort hatten die Polizei bereits am Samstag und am Sonntag zu umfangreichen Ermittlungen veranlasst. Sie hatte das Haus, in dem die Frau offenbar umgebracht wurde, weiträumig abgesperrt und auch im Umfeld Spuren gesichert. Auch ein Hubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz.

Zum möglichen Motiv des oder der Täter wollte die Staatsanwaltschaft noch keine Auskunft geben. Auch über mögliche Einbruchsspuren gab es noch keine Informationen. Nachbarn hatten berichtet, der Sohn habe seine Mutter am Samstagmorgen tot in der Wohnung gefunden. Zudem sollen am Freitag angebliche Mitarbeiter eines Pflegedienstes im Haus gewesen sein.

