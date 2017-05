Datenfund auf dem alten Rennbahngelände in Frankfurt: In einem Verschlag neben der Driving Range (re.) lagen sensible Daten.

Datenfund auf dem alten Rennbahngelände in Frankfurt: In einem Verschlag neben der Driving Range (re.) lagen sensible Daten. Bild © Privat

Sensible Mitglieder-Daten auf verwahrloster Golfanlage

Während die Stadt Frankfurt mit den Betreibern der Galopprennbahn über eine Räumung streitet, verwahrlost das Gelände zunehmend. Bei einem Rundgang wurden auf der alten Golfanlage nun Ordner mit sensiblen persönlichen Unterlagen entdeckt.

Auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn herrscht seit Monaten Stillstand. Eigentlich will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dort längst eine Fußball-Akademie und seine neue Zentrale errichten. Kostenpunkt: 140 Millionen Euro. Doch die Stadt Frankfurt als Eigentümer und der Frankfurter Rennklub als Pächter streiten gerichtlich um die Anlage.

In der Zwischenzeit verwahrlost die alte Rennbahn vor sich hin. Immer wieder kommt es zu Vandalismus. Bei einem Rundgang stieß ein Fotograf, der den Verfall des Areals dokumentieren wollte, nun auf eine überraschende Entdeckung:

In einem aufgebrochenen Schuppen auf dem Areal der ehemaligen Golfanlage, die sich in der Mitte des Rennbahn-Ovals befindet, lagen Pappkartons und Ordner herum. Der Inhalt: Daten von ehemaligen Golfclub-Mitgliedern.

Kopien von Personalausweisen und Kontodaten

Zu sehen sind Kopien von Personalausweisen, E-Mailadressen, Kontoverbindungen, Adressen und vieles mehr. Menschen mit krimineller Energie könnten diese Informationen ausnutzen.

"Die alte Golfanlage ist eigentlich mit einem Bauzaun gesichert", erklärte Jochen Strack vom Liegenschaftsamt dem hr auf Nachfrage. Jeden Tag sei dort jemand und schaue nach dem Rechten. Doch die alten Ordner hatte niemand mehr auf dem Schirm. "Wir gehen davon aus, dass es sich um Vandalismus handelt", sagte Strack.

Der Bauzaun entlang der Driving Range endet kurz vor der Anzeigetafel. Bild © Privat

Es ist zwar grundsätzlich richtig, dass das Gelände gesichert ist - aber die Sicherung ist nicht durchgängig, wie Fotos zeigen, die dem hr vorliegen. Der Bauzaun entlang der Driving Range endet beispielsweise kurz vor der alten Anzeigetafel und kann einfach umgangen werden. Ehemalige Mitglieder des Golfclubs spielen auch heute noch - Monate nach der Schließung des Geländes - regelmäßig dort Golf.

Ex-Betreiber hat keine Erklärung

Der ehemalige Betreiber der Golfanlage, die Golfanlagen Weiland Gmbh, hatte das Gelände im Januar dieses Jahres an die Stadt Frankfurt übergeben. Die Stadt hatte dafür knapp drei Millionen Euro gezahlt. "Ich kann mir nicht vorstellen, wo die Ordner herkommen", sagte Andreas Killian, der zuständig für die Golfanlage war. "Unsere Unterlagen waren im Büro. Die sind mitgenommen worden", ergänzte er.

Datenpanne auf dem alten Rennbahngelände in Frankfurt Bild © Privat

Das Liegenschaftsamt der Stadt hat schnell reagiert. "Einer unserer Mitarbeiter hat die Ordner mit den sensiblen Daten inzwischen gesichert", erklärte Strack. Es handelt sich demnach tatsächlich um alte Unterlagen des Golf-Clubs. Sein Amt werde jetzt bei der Firma Weiland anfragen, ob es noch Interesse an den Unterlagen gibt.

DFB berät über Rennbahnzukunft

Am Donnerstag und Freitag wird sich der DFB auf seiner Präsidiumssitzung mit dem Thema Akademie auseinandersetzen. Der Verband steht unter großem Zeitdruck. Denn eigentlich sollte das Gelände bereits am 1. Januar 2016 von der Stadt an den DFB übergeben werden. Doch die Rechtsstreitigkeiten ziehen sich weiter hin.

Inzwischen haben sich auch andere Städte als Alternativstandorte ins Spiel gebracht, unter anderem Bad Vilbel, Friedberg und Seligenstadt. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff bestätigte bereits, dass man sich Gedanken über einen Plan B mache. Viele umliegende Kommunen haben bereits Interesse angemeldet.

Frankfurts Sportdezernent Markus Frank (CDU) will beim DFB-Präsidium für Geduld werben. "Ich kann den DFB verstehen. Er will endlich Klarheit. Die wollen wir alle. Aber die Gerichte brauchen nun mal Zeit", sagte er. Es sei auch nicht klar, ob es in anderen Städten nicht auch rechtliche Auseinandersetzungen gebe.

Die nächste Verhandlung vor dem Frankfurter Oberlandesgericht findet am 1. Juni statt. Eine außergerichtliche Einigung zwischen Rennklub, Stadt und DFB hat es bisher nicht gegeben. In der Zwischenzeit verwahrlost das Rennbahnareal immer mehr.

Sendung: hr-iNFO, 17.05.2017, 13.00 Uhr