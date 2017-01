Ganz Hessen hat eine sternenklare und frostige Nacht erlebt. Am kältesten war es im osthessischen Tann in der Rhön. Am Wochenende kommt zur Kälte noch Schnee hinzu.

"Am kältesten war es kurz vor dem Sonnenaufgang, also gegen 8 Uhr", sagt hr-Meteorologe Ingo Bertram am Freiatagmorgen. Der höchste Tiefstwert wurde mit -18,4 Grad in Tann in der Rhön (Fulda) erreicht, gefolgt von Schlüchtern (Main-Kinzig) mit -16,3 Grad und Neukirchen (Schwalm-Eder) mit -15,9 Grad. In Frankfurt kletterte das Thermometer am Flughafen hingegen lediglich bis -8,4 Grad hinunter. Auch den Tag über wird die arktische Kaltluft in Hessen mit maximal -3 Grad für Dauerfrost sorgen.

Frostig sind auch die weiteren Aussichten. In der Nacht auf Samstag dürften in der Rhön wieder Werte um -17 Grad erreicht werden, sagt der hr-Meteorologe. Allerdings ziehen in der zweiten Nachthälfte Wolken auf - und auch tagsüber am Samstag wird es nicht mehr so schön sonnig sein wie am Freitag. An den Temperaturen ändert das wenig: Dauerfrost um -2 Grad sagt der hr-Wetterexperte selbst für Frankfurt voraus, in den Mittelgebirgen wird es noch einige Grad kälter.

Ab Samstagnachmittag kommt von Nordwesten her zu der Kälte noch leichter Schneefall hinzu. Bis ins Tiefland dürfte alles eine weiße Schicht bekommen. Gute Aussichten also für Schlittenfahrer, weniger gute für Autofahrer. "Aber zum Glück betrifft das ja den Sonntag", meint der hr-Meteorologe.