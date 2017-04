zum Artikel Hoher Schaden : Brennende Mülltonnen verkohlen Autos und Wohnung

Wiesbaden: In Wiesbaden sind am Dienstagmorgen mehrere Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Die entstandene Hitze beschädigte eine angrenzende Wohnung - und sechs geparkte Autos. [mehr]