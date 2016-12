Beim Brand eines Wohnhauses sind in Wiesbaden sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer war offenbar von einem Mann gelegt worden, der wenig später festgenommen wurde.

Das Feuer war am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr in der zweiten Etage des Wiesbadener Wohnhauses ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Mann, der das Feuer gelegt haben soll, konnte kurz nach der Tat in der Nähe des Hauses festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen soll er mit einem Deospray und einem Feuerzeug die Flammen entfacht haben.

Alle Bewohner konnten gerettet werden. Sieben Personen erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung, unter ihnen drei Feuerwehrleute. Sechs von ihnen kamen vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus.

Mehrfamilienhaus vorübergehend nicht bewohnbar

Die Wohnung, in der das Feuer gelegt wurde, brannte vollständig aus. Das gesamte Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Großteil der Bewohner kam bei Freunden und Verwandten unter, einige wurden in eine Notunterkunft gebracht.

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf 100.000 Euro. Die Hintergründe für die Brandstiftung sind noch unklar.