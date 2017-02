Eine Grundschülerin ist an Tuberkulose erkrankt.

Eine Grundschülerin ist an Tuberkulose erkrankt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Siebenjährige in Wiesbaden erkrankt

Eine Grundschülerin in Wiesbaden ist an Lungentuberkulose erkrankt. Nun werden 126 Mitschüler vorsorglich untersucht.

Das sieben Jahre alte Mädchen ist an einer offenen Lungentuberkulose erkrankt und befindet sich in einer Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamtes, Dr. Kaschlin Butt, auf Anfrage von hessenschau.de. Seit Montag werden über einen Zeitraum von drei Tagen 126 Mitschüler des Mädchens getestet, die näheren Kontakt zu der Zweitklässlerin hatten.

Bei der Blutuntersuchung handele es sich "um eine reine Vorsichtsmaßnahme", betonte Butt. Die Krankheit sei sehr gut behandelbar, wenn man sie früh diagnostizierte. "Dass sich jemand ansteckt, ist ganz selten." Für ein Ansteckungsrisiko müsse man in der Regel einen engen Kontakt mit einem an offener Tuberkulose Erkrankten haben, sich etwa acht Stunden in einem geschlossenen Raum mit dem Menschen aufhalten.

Vermutlich bei Auslandsreise angesteckt

Als nächstes sollen auch Lehrer und andere erwachsene Kontaktpersonen getestet werden. Für sie steht die Untersuchung in acht Wochen an. Dann werden auch die Kinder zu einer zweiten Blutuntersuchung gebeten. Die Familienmitglieder der Zweitklässlerin seien bereits getestet worden, so Gesundheitsamtleiterin Butt. Es hätten sich jedoch bisher keine weiteren Verdachtsfälle ergeben.

Das Kind sei seit Herbst erkältet gewesen . Es habe sich damals vermutlich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt. Am Mittwoch vergangener Woche habe dann eine Blutuntersuchung den Verdacht auf offene Lungentuberkulose bestätigt. Zuerst hatte der "Wiesbadener Kurier" über den Fall berichtet .

Auch Tuberkulose-Fall im Kreis Bergstraße

Anfang des Jahres war schon einmal ein Kind in Hessen an offener Tuberkulose erkrankt. Nach der Erkrankung des dreijährigen Kindes in Mörlenbach (Bergstraße) waren im Januar vorsorglich 47 Kindergartenkinder untersucht worden. Angesteckt hatte sich niemand.