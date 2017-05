Knapp anderthalb Jahre haben Mitarbeiter der Uni Gießen das Skelett eines toten Pottwals präpariert - nun zog das Tier an seinen künftigen Ausstellungsort um. Nicht nur der Präparator kann jetzt endlich tief durchatmen.

Der Wal der Universität Gießen hat am Montag seine letzte Reise angetreten. Denn nach der Ankunft im Januar vor einem Jahr und vielen, vielen Arbeitsschritten im veterinärmedizinischen Institut ist das Skelett des Pottwals am Montag in die Hermann-Hoffmann-Akademie für junge Forscher transportiert worden. Dort soll der 15 Meter lange Meeressäuger dauerhaft ausgestellt werden.

Vor allem Ralph Blacky konnte am Montag sichtbar aufatmen. Monatelang hatte sich der Präparator mit dem Wal beschäftigt. Er musste das stinkende Fleisch vom Schädel und der Wirbelsäule entfernen, die über 200 einzelnen Knochen in mehreren Arbeitsschritten entfetten und zu guter Letzt nun auch noch transportieren. "Seit Januar letzten Jahres bin ich täglich dran gewesen", sagt er. "Gottseidank ist es jetzt vorbei."

Drei-Meter-Kopf bereitete Schwieirgkeiten

Allerdings standen Blacky und seine Mitarbeiter noch einmal vor einer großen Herausforderung. Vor allem weil der über drei Meter große Schädel des Pottwals zunächst in einen Lkw und dann durch eine enge Glastür in den Hörsaal der Akademie transportiert werden musste. Aber nach zwei Fuhren und mit mehreren Helfern, darunter auch ein fünf Jahre alter Junge, war alles ohne Zwischenfälle erledigt.

Milimeterarbeit: Der drei Meter große Kopf des Wal-Skelett musste durch eine enge Glastür gehoben werden. Bild © Klaus Pradella/hr

Auch Biologie-Professor Volker Wissemann fiel daher nach dem Umzug ein Stein vom Herzen. Für den Leiter der Hermann-Hoffmann-Akademie war es ein besonderer Tag. Er hatte sich vor eineinhalb Jahren, als die Wale an der deutschen Nordseeküste gestrandet waren, sofort um eines der verendeten Tiere bemüht und auch den Zuschlag erhalten. "Es war natürlich schon ein Vorstoß, den Wal zu holen und dann erst im Nachhinein die Kollegen zu informieren", erinnert sich Wissemann. Denn die Hauptarbeit in den Wochen danach musste ja in der Veterinärmedizin erledigt werden. Aber alle zogen an einem Strang.

Bis Silvester soll der Wal fertig sein

Nun sollen die Knochen für ein paar Wochen in der Akademie lagern und trocknen, ehe dann der Aufbau des Skeletts in seine ursprüngliche Form beginnt. Dabei stehen weiterhin die Veterinärmediziner um die Professoren Stefan Arnhold und Klaus Bergmann gemeinsam mit Blacky in der Verantwortung. Letzterer hatte sich vor Kurzem während seines Urlaubes an anderen Wal-Standorten informiert, wie man dort bei der Ausstellung eines Skelettes vorgegangen war. Unterstützt werden die Mitarbeiter der Uni dabei von Unternehmen aus der Region, berichtet Arnhold. "Wir hatten einen Termin mit der Metallbauer-Innung, die waren auch sehr beeindruckt und sind sehr motiviert."

In den nächsten Wochen sollen nun die einzelnen nummerierten Knochen wie Perlen auf Metallstäben aneinander gereiht werden, damit das Walskelett dann im Hörsaal der Akademie sein originalgetreues Aussehen wieder erhält. Wie lange das dauern wird, weiß Professor Wissemann noch nicht. Er hofft aber: "Vielleicht können wir Silvester unter dem Wal feiern."