Gefällt mir? Nach rechts wischen. Gefällt mir nicht? Nach links wischen. Dieses Prinzip hat Tinder zur wohl erfolgreichsten mobilen Dating-App gemacht. Die App Swapper funktioniert ähnlich. Zwei Jungunternehmer wollen sie von Darmstadt aus zu einer erfolgreichen Tausch-Plattform machen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Joel Monaco aus Darmstadt ist erst 19 Jahre alt. Doch zusammen mit seinem Partner Julius Kaden (23) hat der Student der Wirtschaftswissenschaften bereits seine eigene GmbH gegründet. Ihre Idee: Die Tausch-App Swapper. Dafür haben die beiden Jungunternehmer das Grundprinzip der Dating-Plattform Tinder auf eine Tauschbörse übertragen.

Vorbild Tinder gilt als intuitiv in der Handhabung: Person gefällt mir - Bild nach rechts wischen. Person gefällt mir nicht - Bild nach links wischen. Singles können auf diesem Weg andere Singles in ihrer Umgebung finden. Nur wenn zwei von ihnen "matchen", sich also gegenseitig attraktiv finden, öffnet sich ein Chatfenster.

Dieses Verfahren haben Monaco und Kaden auf ihre Smartphone-App für iPhones und Android-Geräte übertragen. Nur wischen die Nutzer bei "Swapper" (engl. "swap", dt. "Tausch") keine Personen, sondern Tauschangebote.

Algorithmus ermittelt mögliche Tauschpartner

Tauschen kann prinzipiell jeder mit jedem und was immer einem beliebt: Hose gegen DVD, Besteck gegen Computer-Zubehör. Dafür müssen die Anwender nur ihr Angebot abfotografieren und einen ungefähren Wert dafür festlegen. Ein Algorithmus ermittelt im Hintergrund, welche Waren am besten zu den Anbietern passen könnten.

Bislang gebe es im Internet zwar verschiedene Angebote, bei denen man gebrauchte Waren tauschen könne. Deren Nutzerfreundlichkeit sei jedoch beschränkt, meint Monaco. "Da kam mir die Idee, das Tinder-Prinzip bei einer Tauschbörse zu verwenden."

Das Angebot richte sich vor allem an junge Leute, die über beschränkte finanzielle Mittel verfügen. Mit Hilfe von Swapper könnten sie sich einen Wunsch durch den Tausch eines gebrauchten Gegenstands erfüllen.

Treffen mit Snapchat-Gründer

Dass ein solches Projekt nicht zwangsläufig gelingen muss, hat Joel Monaco bereits bei einem früheren Vorhaben gemerkt. Direkt nach seinem Abi hat er in einem kleinen Team schon einmal eine App entwickelt - damals mit mäßigem Erfolg.

Gründer eines Startups, v.l.: Julius Kaden und Joel Monaco. Bild © Swapper

Als er kurz darauf für einen College-Vorkurs nach Kalifornien (USA) gezogen ist, lief ihm dort zufällig Snapchat-Gründer Evan Spiegel über den Weg: "Der sagte, er habe etwa 15 Projekte vor Snapchat gehabt, die alle gescheitert sind." Für Monaco war das die Motivation, in Deutschland weiterzumachen.

Mit Erfolg: Im September 2016 hatte er einen Termin beim Notar. In der neu gegründeten GmbH sind er selbst, Julius Kaden und zwei Investoren Gesellschafter. "Julius und ich stecken keinen Cent Eigenkapital rein", sagt Joel Monaco. Abgesehen von ihrer Arbeit tragen die beiden App-Entwickler keinerlei Risiko.

Bezahlfunktion und Werbepartner

Auf lange Sicht soll sich Swapper selbst finanzieren. Das ist nicht leicht - die App ist kostenlos. Julius und Joel haben deshalb eine Bezahlfunktion eingeführt, die es ermöglicht, den Besitzer eines heiß begehrten Produkts zu kontaktieren, obwohl ein Tauschgegenstand fehlt. "Viele Anbieter setzen nur auf Wachstum", sagt Joel. "Wichtig ist aber auch eine Idee, wie man Geld verdienen möchte."

Das Swapper-Team möchte deshalb auch Werbepartnern die Möglichkeit bieten, die App zu nutzen. "Wir können auf Basis unserer Daten sehen, was die Nutzer interessiert", erklärt Monaco. Dadurch wäre es möglich, personalisierte Werbekarten in das Angebot einzubinden. Wenn auch nur sehr dezidiert und unregelmäßig. Denn er weiß: Zu viel Werbung könnte dem Nutzererlebnis schaden.

Büro in Darmstadt geplant

Demnächst eröffnen die beiden Jungunternehmer Monaco und Kaden ein eigenes Büro in Darmstadt. Sie haben zwei Werkstudenten eingestellt. Sie sollen Probleme bei der Android-Version beheben. Die App läuft auf dem Betriebssystem noch langsam und hängt sich häufig auf.