Als ein Baby auf der Dippemess in Frankfurt zu atmen aufhörte, war der Polizist Ramon Calderon mit Kollegen zur Stelle. Im Interview berichtet er von der Schrecksekunde auf dem Festplatz - und was dann folgte.

Eine Mutter ist mit ihrem zwei Wochen alten Säugling auf dem Weg zur Dippemess in Frankfurt. Das Baby hat einen Schreianfall und wird bewusstlos. Bei diesem Vorfall am Ostersamstag sind Polizisten, die am Rande des Festplatzes unterwegs waren, zu Lebensrettern geworden. Einer von ihnen ist der 26 Jahre alte Polizeikommissar Ramon Calderon. hessenschau.de sprach mit ihm über den vielbeachteten Einsatz.

hessenschau.de: Als die Mutter des bewusstlosen Babys um Hilfe rief: Was haben Sie unternommen?

Ramon Caldero: Wir haben das Baby erstmal vom Festplatz weggebracht, damit da nicht so viele Leute herumstehen und möglicherweise stören. Auf der Straße haben wir den Säugling abgelegt. Ein Kollege hat die Atmung geprüft, er konnte aber nichts mehr feststellen. Der Puls war auch nicht mehr fühlbar. Da haben wir angefangen: Der Kollege hat das Kind vorsichtig durch den Mund beatmet und ich habe eine sehr sanfte Massage mit zwei Fingern auf der Brust gemacht. Herz-Druck-Massage kann man es kaum nennen.

hessenschau.de: Bei einem Säugling ist besondere Vorsicht geboten - haben Sie das vorher gelernt?

Caldero: In unserer Ausbildung haben wir selbstverständlich Lehrgänge gemacht, um zu lernen, wie man da vorgeht. Säuglinge sind natürlich ein Sonderfall, da muss man sehr aufpassen. Das wurde bei den Erste-Hilfe-Kursen auch mitbehandelt. Da hatte ich also gewisse Grundkenntnisse.

hessenschau.de: Wie lange hat es gedauert, bis der Notarzt da war?

Caldero: In so einer Situation hat man ein ganz schlechtes Zeitgefühl. Es müssen etwa zehn Minuten gewesen sein, bis der Krankenwagen kam. Aber das Kind hat schnell wieder selbst geatmet. Das war vielleicht schon nach zwei Minuten. Der Kleine ist ganz langsam wieder aufgewacht, hat erst die Ärmchen bewegt und leise gejammert. Als er dann im Rettungswagen lag, hat er auch wieder ordentlich geschrien.

hessenschau.de: Wie ist es Ihnen bei dem Einsatz gegangen?

Caldero: Wir hatten erst eine Schrecksekunde. Aber dann haben wir gleich angefangen, unsere Maßnahmen zu treffen. Uns war klar: Wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es keiner.

hessenschau.de: Die Rettung des Babys hat viele Menschen sehr bewegt. Erhalten Sie jetzt viel Zuspruch?

Caldero: Es klopfen mir viele Kollegen auf die Schulter. Was dabei ein bisschen kurz kommt: Es war eine Teamleistung, an der vier Kollegen beteiligt waren, auch wenn nicht alle gleichzeitig am Kind arbeiten konnten. Aber ja: So etwas erlebt man auch nicht alle Tage.

Das Gespräch führte Sonja Süß.