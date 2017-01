Der 21-Jährige krachte mit der Beifahrerseite in das entgegenkommende Fahrzeug und starb noch am Unfallort.

Chaos auf vielen Straßen, Gebäudesschäden, Unterrichtsausfall, gestrichene Flüge: Tief "Egon" ist mit Sturm und Schnee über Hessen hinweggezogen. In Osthessen starb ein Autofahrer. Jetzt wird das Wetter ruhiger - und kälter.

"Das Schlimmste haben wir hinter uns", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt am Freitagnachmittag. Das Sturmtief "Egon" ist über Hessen hinweggezogen. In der Nacht zu Samstag folgt zwar ein kleineres Tief, das bringt aber nur auf den Bergen Sturmböen.

Im übrigen Land ist mit starken Winden und von Westen her mit neuen Schneefällen zu rechnen, bis auf eine Höhe von 200 Metern. Es besteht also weiterhin die Gefahr von Schneeverwehungen, was bereits in der Nacht zu Freitag ein Grund für das Verkehrschaos im Land war.

Auf der Wasserkuppe erreichten die Böen durch das Sturmtief "Egon" Spitzengeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern. Dort fielen 25 Zentimeter Neuschnee. Im Taunus, in Nord- und Osthessen schneite es teils heftig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für das gesamte Land Unwetterwarnungen veröffentlicht.

In Nord- und Mittelhessen wurden im Tagesverlauf an Höhenzügen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und starke Schneeverwehungen erwartet. Im Süden des Landes gab es weniger Niederschläge.

Tödlicher Unfall

In den Höhenlagen wie dem Hohen Meißner oder der Rhön gab es am frühen Morgen eine geschlossene Schneedecke. Später schneite es nach dem Sturm auch in Mittel- und Osthessen. Vor allem in Osthessen sorgten schneebedeckte Fahrbahnen für Verkehrsbehinderungen.

Zwischen Wisselsrod und Dipperz (Fulda) starb ein 21-Jähriger, weil er nach einem Überholmanöver auf "spiegelglatter Fahrbahn", wie ein Feuerwehrmitarbeiter sagte, mit seinem Auto ins Schleudern kam und mit der Beifahrerseite in ein entgegenkommendes Fahrzeug krachte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 70 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt.

Die Straßenverhältnisse in Osthessen beschrieb ein Polizeisprecher mit: "Je höher, desto schlimmer." An einigen Stellen gab es kaum ein Durchkommen, selbst Räumfahrzeuge standen still.

Die A7 war vorübergehend bei Fulda in südlicher Richtung gesperrt, um festgefahrene Lkw wieder flott zu bekommen. Im gesamten Vogelsbergkreis warnte die Polizei vor extremen Straßenverhältnissen und Schneeverwehungen.

Unfälle und Straßensperrungen in Süd- und Mittelhessen

Am Morgen hatte es im Hochtaunus Unfälle mit Verletzten gegeben. Bei Usingen kam ein Auto von der Straße ab und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Südhessen zählte die Feuerwehr bis 8 Uhr mehr als 100 Einsätze, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen waren. Auch im Westen des Landes mussten Bäume und Äste von den Straßen geräumt werden, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. "Alle Weihnachtsbäume, die am Rand lagen, liegen jetzt auf der Straße."

In Frankfurt und Offenbach habe es abgesehen von umgestürzten Bäumen oder Bauschildern kaum Einsätze gegeben, berichteten die Beamten.

Bei einem Unfall mit zwei Autos in Butzbach wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Allerdings erlitt der Fahrer eines Abschleppdienstes, der eins der beiden Fahrzeuge aufgeladen hatte, vor Ort aus gesundheitlichen Gründen einen Zusammenbruch und verstarb an der Unfallstelle.

Vielerorts blieben in Mittelhessen Lastwagen liegen und durch den Wind flogen Gegenstände durch die Gegend, in Marburg beispielsweise mehrere Trampoline.

Lkw bleiben in Nordhessen stecken

In Nordhessen verursachten einige Glätteunfälle Blechschäden. Die Bundesstraße 253 zwischen Battenberg/Eder (Waldeck-Frankenberg) und Biedenkopf war wegen Glätte für den Schwerlastverkehr nicht zu befahren.

Bei Grebenstein (Kassel) rutschte ein mit 45 Kindern besetzter Schulbus in einen Graben. Es blieb bei einem Blechschaden, verletzt wurde niemand.

In Wiesbaden hatte die Feuerwehr wegen der Sturmschäden alle Hände voll zu tun. Bild © Wiesbaden112

Bahnverkehr beeinträchtigt

Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden in Hessen mehrere Strecken gesperrt. Eine mit 23 Fahrgästen besetzte Regionalbahn prallte auf der Bahnstrecke zwischen Dreieich (Offenbach) und Sprendlingen gegen einen umgestürzten Baum. Die Insassen brachte die Feuerwehr in Sicherheit.

Generell wurde die Geschwindigkeit der ICE-Züge vorsorglich auf 200 Stundenkilometer gedrosselt. Hiervon war vor allem die Schnellstrecke Frankfurt-Köln betroffen.

Im S-Bahnverkehr kam es wegen Ästen und Gegenständen im Gleisbett ebenfalls zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Auch Buslinien waren nach Angaben des RMV im Rhein-Main-Gebiet und im Vogelsbergkreis betroffen.

Flughafen stoppte Vorfeld-Abfertigung

Auch den Flugplan am Frankfurter Flughafen wirbelt "Egon" durcheinander. Der Airport hatte wegen des Sturms seine Vorfeldabfertigung bis 7 Uhr eingestellt. Passagiere landender Maschinen durften zwar aussteigen, anschließend wurden die Fluggastbrücken aber sofort wieder von den Maschinen entfernt, um Schäden zu vermeiden, wie ein Sprecher des Flughafens sagte.

Mit nur drei abgehenden Maschinen gab es bis 7 Uhr so gut wie keine Starts, unter anderem weil wegen der gestoppten Abfertigung keine Koffer verladen werden konnten.

Nach 7 Uhr kam es an Deutschlands größtem Flughafen weiter zu erheblichen Einschränkungen. So durften zunächst nur 25 statt 55 Maschinen in der Stunde landen, weil nicht gestartete Maschinen die Parkpositionen blockierten. Bis zum Nachmittag hatte sich der Flugplan aber wieder weitgehend normalisiert.

Witterungsbedingt wurde an mehreren Schulen in Hessen der Unterricht für Freitag abgesagt, im Odenwaldkreis etwa komplett. Betroffen waren auch Schulen in Mittel- und Osthessen, dem Rhein-Main-Gebiet und im Wiesbadener Raum. Eine Liste der betroffenen Schulen finden Sie in unserer Übersicht.

Beruhigung zum Wochenende

Für das Wochenende erwartet hr-Meteorologe Behrendt, dass sich das Wetter "allmählich beruhigt". Für Samstag seien noch Schneeschauer zu erwarten und es könne windig werden - der Sonntag dürfte also auf jeden Fall besser geeignet sein zum Schlitten- und Skifahren. Schnee ist ja erstmal genug vorhanden. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 2 und -2 Grad, am Montag wird es dann voraussichtlich freundlicher - und kälter, mit Temperaturen zwischen 0 und -4 Grad.