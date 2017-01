So läuft die Bomben-Entschärfung am Frankfurter Mainufer ab

Kleine Fliegerbombe, großer Aufwand: Bevor am Sonntag der im Main gefundene Blindgänger entschärft wird, müssen etliche Vorkehrungen getroffen werden. Alle wichtigen Antworten im Überblick.

Zwischen den Sandsäcken wird die Fliegerbombe entschärft. Bild © picture-alliance/dpa

Wer hat die Bombe entdeckt und wo liegt sie?

Rettungstaucher der Feuerwehr hatten den Blindgänger am Dienstag bei einer turnusmäßigen Übung entdeckt. Die Bombe befindet sich am südlichen Mainufer unweit des Städel Museums und der Fußgängerbrücke Holbeinsteg. Sie liegt nach Angaben von Sprengmeister René Bennert in einer Wassertiefe von rund zweieinhalb Metern. Seitdem bewacht die Wasserschutzpolizei den Fundort bis zur Entschärfung rund um die Uhr.

Um was für eine Bombe handelt es sich?

"Es ist eine US-amerikanische Fliegerbombe vom Typ GP 100", sagt Sprengmeister Bennert hessenschau.de. Der Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg wiegt 50 Kilogramm, die Hälfte davon Sprengstoff. Der Rest ist Metall, so Bennert. Es handele sich um ein kleineres Exemplar.

Die Sperrzone erstreckt sich in einem 300-Meter-Radius rund um den Fundort der Bombe. Bild © hr/bing

Wer entschärft die Fliegerbombe?

Durchgeführt wird die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt. Die Experten bergen die Bombe aber nicht selbst, sondern lassen sie von einer anderen Kampfmittelräumfirma an Land bringen. Mehrere Taucher sind unter Wasser und befestigen die Bombe an Hebeseilen. Anschließend hievt ein Kran das Geschoss ans abgesperrte Ufer. Dann übernehmen Bennert und sein Team. Die Bombe wird zwischen Sandsäcken mittels ferngesteuertem Roboter unschädlich gemacht - soweit jedenfalls der Plan.

Wie ist der zeitliche Ablauf?

Die Aktion beginnt den Plänen zufolge um 12 Uhr mit der Bergung der Weltkriegsbombe. Das dauert nach Einschätzung der Experten etwa eine Stunde. Die eigentliche Entschärfung dauert vermutlich viel länger, kalkuliert Sprengmeister Bennert. "Wir haben die Bombe bislang ja noch nicht zu Gesicht bekommen", erklärt der 39-Jährige. Eine rasche Entschärfung hängt schließlich auch von der Beschaffenheit des Zünders ab. Sollte es keine Probleme geben, wird die Bombe spätestens bis 16 Uhr unschädlich gemacht sein. "Wir planen mit vier Stunden", so Bennert.

Wie läuft die Evakuierung ab und wer ist betroffen?

Die Polizei hat eine Sperrzone von rund 300 Metern rund um den Fundort gezogen. Alle Bewohner in diesem Umkreis müssen am Sonntag bis 9.30 Uhr morgens ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Die Sperrzone reicht im Norden vom Main bis zur Wiesenhüttenstraße, Wilhelm-Leuschner-Straße und Untermainanlage. Im Süden geht sie vom Main bis zur Gartenstraße und von der Rubensstraße bis zu den ersten Metern von Städel- und Hans-Thoma-Straße. Betroffen sind nach Angaben der Polizei rund 900 Menschen - auch die Gäste des Hotels InterContinental, das sich im Sperrradius befindet.

Wo kommen die Menschen unter?

Weitere Informationen Vereinbarung von Abholterminen Rufnummer 069 21270001 Ende der weiteren Informationen

Wer nicht bei Freunden und Verwandten Unterschlupf findet, muss nicht in der Kälte ausharren. Die Stadt hat zwei Betreuungsstellen eingerichtet. Betroffene können entweder im Gewerkschaftshaus (Wilhelm-Leuschner-Straße) oder in der Turnhalle der Schillerschule in Sachsenhausen (Morgensternstraße) unterkommen. Gehbehinderte können sich von der Feuerwehr in eine der Betreuungsstellen bringen lassen. Sie müssen vorab einen Abholtermin vereinbaren.

Gibt es weitere Einschränkungen?

Kulturliebhaber können sich am Sonntag den Weg zu Städel und Liebieghaus sparen. Beide Häuser bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das benachbarte Museum für Kommunikation öffnet dagegen seine Pforten wie gewohnt.

Aber nicht nur für Anwohner, Hotelgäste und Kunstfreunde kommt es zu Einschränkungen. Auch der Verkehr ist betroffen. Die Straße am Mainufer wird gesperrt, die Straßenbahnlinien 15 und 16 sowie die Buslinie 46 fahren nur eingeschränkt. Schon seit Donnerstag nicht mehr passierbar ist der Rad- und Fußweg zwischen Friedens- und Untermainbrücke auf der Südseite des Mains. Zudem wird der Schiffsverkehr am Sonntag vorübergehend eingestellt.

Wie kann ich mich über die Evakuierung informieren?

Weitere Informationen Weitere Informationen Twitter @Polizei_Ffm , Internet www.polizei.hessen.de/ppffm , Bürgertelefon 069 21244044 Ende der weiteren Informationen

Am Bürgertelefon der Stadt werden Fragen beantwortet. Zudem wird mit Wurfzetteln, Lautsprecherdurchsagen und Rundfunkwarnungen informiert. Die Polizei wird den Einsatz zusätzlich medial begleiten: Über Twitter und auf ihrer Internetseite sind Informationen zum aktuellen Stand der Entschärfung erhältlich.