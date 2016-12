So schützen Städte ihre Bürger an Silvester

Für die Silvesternacht haben viele Städte aufgerüstet: Straßensperren sollen Anschläge wie in Berlin verhindern. Ordner kontrollieren Taschen. Die Polizei schickt mehr Beamte auf die Straße. Eine Übersicht.

Erst die sexuellen Übergriffe in mehreren deutschen Städten in der vergangenen Silvesternacht, dann der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin: In Hessens Innenstädten werden in diesem Jahr deutlich mehr Polizisten unterwegs sein, um Gewalt und Terror zu verhindern. Dazu kommt das bereits seit 2009 geltende Verbot von Böllerei und Raketenabschüssen nahe von Fachwerkhäusern sowie Kinder- und Altenheimen.

Landesweit werde die Polizei eine deutlich erhöhte Präsenz zeigen, kündigte ein Sprecher des Innenministeriums an. "Dazu gehört auch ein verstärkter Videoeinsatz durch die Polizei." Alarmkräfte stünden bereit, um je nach Anlass einzugreifen. Alle sieben Polizeipräsidien im Land richten besondere "Aufbauorganisationen" ein, die bei größeren Ereignissen die Bereitschaftspolizei alarmieren und Krisenstäbe ins Leben rufen können. Urlaub bekämen die Beamten wegen der Einsätze derzeit "nur noch in absoluten Ausnahmefällen", sagte der Sprecher hessenschau.de.

Die Polizei hat einen mehrsprachigen Flyer mit Tipps und Regeln herausgegeben, in dem es unter anderem heißt: "Die sexuelle Selbstbestimmung ist ein besonders hohes Gut und zu respektieren."

So bereiten sich einzelne Städte auf Silvester vor:

Wiesbaden

Stadt und Polizei konzentrieren ihre Maßnahmen auf den Bereich der Grünanlage "Bowling Green" zwischen Kurhaus und Wilhelmstraße, dem beliebtesten Silvester-Treffpunkt der Stadt. An der Wilhelmstraße und an der Paulinenstraße sollen quergestellte Lastwagen die Fahrbahn versperren, um einen Anschlag wie in Berlin zu verhindern. Das Mitbringen und Abbrennen von Feuerwerk ist hier verboten. Ebenso sind große Taschen und Rucksäcke untersagt. Am Rande des Gebietes wird die Polizei Taschen und Personen stichprobenartig durchsuchen. Die Polizei hat angekündigt, mit mehr uniformierten und zivilen Beamten vor Ort zu sein als in früheren Jahren. An einigen Anlaufstellen sind ständig Beamte ansprechbar. Die Polizei überwacht die Gegend mit Videokameras. Beamte tragen Bodycams am Körper. Es gibt eine Lichtanlage, mit der die Fläche im Notfall ausgeleuchtet werden kann.

Kassel

Müll und Feuerwerk nahe historischer Gebäude im Bergpark: Das ist die größte Silvestersorge von Polizei und Museumslandschaft (MHK) in Kassel. Im vergangenen Jahr hätten sich die Besucher vorbildlich verhalten, nicht am Schloss und Herkules geböllert und ihren Müll wieder mit nach Hause genommen, loben Beamte und MHK . Dazu kommt der Hinweis: Sollten die Parkplätze am Herkules und der Zufahrtsstraße belegt sein, werde die Kreistraße 6 ab dem Ehlener Kreuz gesperrt, um die Rettungswege freizuhalten. Die Polizei werde mit mehr Kräften als sonst vor Ort sein, kündigte ein Sprecher der Polizei an. Das gelte auch für die Friedrich-Ebert-Straße. "Wir sind vorbereitet." Straßensperren gegen Lkw-Anschläge wie noch beim Weihnachtsmarkt seien aber nicht geplant.

Fulda

In der Altstadt von Fulda gilt ein generelles Feuerwerksverbot. Auch sonst in der Stadt dürfe kein Feuerwerk gezündet werden, wenn nicht ein Sicherheitsabstand von acht Metern zu Kirchen, Kliniken, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern eingehalten werde könne, erinnert die Stadt . Der Domplatz wird wie in den Vorjahren abgesperrt. Auch hier ist Feuerwerk verboten. Mit Blick auf Gewalt und Terror wird die Polizei in und um Fulda mehr Beamte einsetzen. Zudem überwache die Polizei Bereiche in der Stadt per Video, sagte ein Sprecher hessenschau.de.

Frankfurt

Nirgendwo in Hessen rüsten sich Polizei und Stadt so sehr für die Silvesternacht wie in Frankfurt. Die Polizei wird mit 600 Beamten im Einsatz sein, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. In der Innenstadt und am Bahnhof errichtet die Polizei fünf Anlaufstellen für Bürger. An den Zufahrten zur Zeil wird die Polizei Fahrzeuge querstellen, um Lkw-Anschläge zu verhindern. Am südlichen und am nördlichen Mainufer übernehmen zahlreiche Betonsperren mit einem Gewicht von je einer Tonne diese Aufgabe. Rund um den Eisernen Steg wird es eine Sicherheitszone geben. Sie ist durch Gitter abgetrennt und fasst 30.000 Menschen. Einlass ist an vier Stellen ab 21 Uhr. Das Mitbringen von großen Taschen sowie von Raketen und Böllern ist verboten. Wer übermäßig betrunken erscheint oder aggressiv wirkt, werde abgewiesen, kündigte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) an. Sektflaschen und Gläser sind aber erlaubt. Für die Kontrollen hat die Stadt einen Sicherheitsdienst beauftragt. Der Bereich wird von Kameras überwacht. Über eine zentrale Lautsprecheranlage sind Durchsagen möglich.

Darmstadt

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Stadt ein besonderes Auge auf den Platanenhain auf der Mathildenhöhe, wo traditionell viele Bürger Silvester verbringen. Hier ist ein Wachdienst des Kulturamtes eingesetzt, um Schäden an historischen Bauten und Kunstwerken zu verhindern. Zugleich setzt die Polizei mehr Beamte ein. Sie sollen in diesem Jahr verstärkt auf jenem Weg Streife gehen, der die Mathildenhöhe mit der Innenstadt verbindet.

Marburg

Auch die Polizei in Marburg verstärkt ihre Streifen und schickt zusätzliche Beamte in zivil auf die Straße. Es habe Gespräche mit Ordnungsbehörden und Veranstaltern gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Menschen sollten unbeschwert feiern können, verdächtige Beobachtungen aber sofort melden, sagte er. "Wir sind in Alarmbereitschaft." Die Stadt teilte mit, für die Verkehrssicherheit werde die Zufahrt zum Schloss an der Einmündung Rotenberg-/Sybelstraße am Silvesterabend gesperrt. Ausgenommen von der Sperrung seien Anwohner, Schwerbehinderte mit Parkausweis sowie Taxis. Wegen der Brandgefahr ist Feuerwerk in der Marburger Oberstadt verboten