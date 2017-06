Drei Männer haben mit täuschend echt aussehenden Softair-Waffen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten warnten eindringlich vor lebensgefährlicher Sorglosigkeit.

Ein Zeuge hatte am Donnerstag in der Kernstadt von Bad Nauheim (Wetterau) beobachtet, wie drei Männer Sturmgewehre von einem Pkw in einen anderen umluden und die Polizei verständigt. Die reagierte sofort und "zog Einsatzkräfte verschiedenster Organisationseinheiten zusammen", wie sie am Freitag berichtete.

Täuschend echt wirkende Attrappen

Das betreffende Fahrzeug konnte bald ausfindig gemacht und überprüft werden. Wie sich herausstellte, hatten die Insassen zwei Sturmgewehre bei sich - allerdings keine echten. Bei den Attrappen handelte es sich um sogenannte Softair-Waffen, die keine lebensgefährlichen Verletzungen hervorrufen können.

Die Gewehre sahen allerdings täuschend echt aus. "Gerade wenn Waffen im Spiel sind, ist der polizeiliche Rahmen eng gesteckt", teilten die Beamten mit. Dies gelte insbesondere nach den jüngsten Terroranschlägen. Erst vor einigen Tagen hatten Passanten einen Mann in Friedberg mit einer täuschend echt aussehenden Waffenattrappe gesehen und per Notruf die Polizei verständigt.

Teuer und lebensgefährlich

Die Polizei wies eindringlich darauf hin, dass das sorglose Hantieren mit so genannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit nicht nur verboten ist und mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann. Es könne unter Umständen auch lebensgefährlich sein.

Im Zweifelsfall würden Einsatzkräfte zum eigenen Schutz oder dem Unbeteiligter zu ihren Dienstwaffen greifen: "Und bei denen handelt es sich garantiert nicht um Spielzeuge." Ob die Beteiligten von Bad Nauheim die Kosten für den Einsatz in Höhe von mehreren tausend Euro tragen müssen, wird jetzt geprüft.