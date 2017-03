Schon am Samstag hatten die Einsatzkräfte Blutspuren entdeckt und das Haus abgesperrt.

Schon am Samstag hatten die Einsatzkräfte Blutspuren entdeckt und das Haus abgesperrt. Bild © Einsatzreport Südhessen

Polizei nennt weitere Details zu Mord an Seniorin

Nach dem Mord an einer 81-Jährigen in ihrer Wohnung in Dieburg geht die Polizei davon aus, dass sich auch der Täter verletzt hat. Außerdem könnte ein weiteres Detail Hinweise darauf geben, wer die Seniorin getötet hat.

Wie die Polizei am Montag berichtete, kam die 81-jährige Frau offenbar bereits am Freitag durch mehrere Messerstiche zu Tode. Das ist das Ergebnis der Obduktion, die die Staatsanwaltschaft nach dem Fund der Toten am Samstag angeordnet hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich auch der Angreifer bei der Tat Schnittverletzungen zugezogen hat.

Diese Kette fand die Polizei in der Wohnung der Frau. Bild © Polizei Südhessen

Zudem fand die Polizei in der Wohnung der Seniorin eine silberne Kette. Sie gehörte nach ersten Erkenntnissen nicht der Getöten. Zur Aufklärung der Tat hat die Polizei Südhessen inzwischen eine Sonderkommission eingerichtet.

Schwiegersohn fand Leiche

Blutspuren am Tatort hatten die Polizei bereits am Samstag und am Sonntag zu umfangreichen Ermittlungen veranlasst. Sie hatte das Haus, in dem die Frau umgebracht wurde, weiträumig abgesperrt und auch im Umfeld Spuren gesichert. Auch ein Hubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz.

Zum möglichen Motiv des oder der Täter wollte die Staatsanwaltschaft noch keine Auskunft geben. Auch über mögliche Einbruchsspuren gibt es noch keine Informationen. Der Schwiegersohn hatte die alleinlebende Frau am Samstagmorgen tot in der Wohnung gefunden. Zudem sollen am Freitag angebliche Mitarbeiter eines Pflegedienstes im Haus gewesen sein um über Neuerungen des Pflegegesetzes zu informieren. Die Polizei bittet nun um Hinweise, welcher Pflegedienst vor Ort war.

Erst vor wenigen Wochen wurde eine Rentnerin aus Eschborn in der Wohnung einer Freundin in Oberbayern Opfer eines Gewaltverbrechens.

