Ab ins kühlende Nass: Bei Jugendlichen in Runkel ist Schleusenspringen angesagt. Das ist gefährlich. Bild © Lisa Will (hr)

Schleusen sind für Wassersportler da - eigentlich. In Runkel an der Lahn nutzen Kinder und Jugendliche die Lahnschleuse immer öfter als Sprungturm. Das ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Wasserschutzpolizei und DLRG sind alarmiert.

Artikel 8, Paragraph 10 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung ist eigentlich unmissverständlich. "Das Baden und Schwimmen ist verboten im Schleusenbereich", heißt es dort. Unter dieses Verbot fällt selbstverständlich auch das Springen ins Schleusenbecken, macht Polizeioberkommissar Andreas Heinzeroth von der Wasserschutzpolizei in Weilburg deutlich.



Wird jemand erwischt, könne ein Verwarnungsgeld drohen, sagt er. In Runkel an der Lahn (Limburg-Weilburg) scheint das einigen Kindern und Jugendlichen egal zu sein. Und deren Eltern oft auch.

DLRG: Es drohen schwere Verletzungen

"Es macht Spaß und ist auch nicht so gefährlich", meinen ein paar Mädchen im Teenager-Alter. Manchmal kämen sie nach dem Sprung mit den Füßen am Boden der Schleuse auf - aber das Wasser sei immer tief genug. Springen würden sie auch nur, wenn gerade keine Kanuten in der Schleuse wären, "aber ein paar Chaoten gibt es da immer."

Genau diese Chaoten machen auch der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu schaffen. "Die Springer bringen nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch die Kanuten", sagt Wolfgang Dillhöfer. Er ist Vorsitzender des DLRG-Kreisverbands Limburg-Weilburg.



"Wenn da einer falsch aufkommt und mit dem Kopf an den Rand eines Kanus schlägt - der ist querschnittsgelähmt." Außerdem verunsichere das Springen die oft unerfahrenen Kanuten auf der Lahn und könne sie zum Kentern bringen.

"Wer stecken bleibt, kommt nur noch in der Kiste raus"

Besonders bedenklich findet Dillhöfer aber eine weitere Praxis: Jugendliche lassen sich bei Niedrigwasser durch die geöffneten Schleusenschieber ziehen. Wenn Wasser in die Schleuse strömt, entsteht eine immense Strömung, durch die sich die Jugendlichen quasi in die Schleuse "schießen lassen" – und die Schleusenschieber seien sehr schmal, sagt Dillhöfer. "Wer da stecken bleibt, der kommt nur noch in der Kiste raus."

Die DLRG zeigt sich machtlos - obwohl sie direkt nebenan auf der so genannten Schleuseninsel, eine Liegewiese an der Lahn, eine Station hat. An den Wochenenden passen Ehrenamtliche der DLRG hier auf, dass denjenigen, die in der Lahn schwimmen, nichts passiert. An der Schleuse haben sie nichts zu sagen.

92 Lahnkilometer für zwei Polizeibeamte

"Die DLRG ist an der Schleuse nicht weisungsbefugt", erklärt Andreas Heinzeroth von der Wasserschutzpolizei. Das sei nur die Polizei. Er sei mit seinem Chef zusammen zuständig für insgesamt 92 Lahnkilometer - von Babenburg bei Gießen bis Diez. "Da können wir eben nicht überall gleichzeitig sein, sondern müssen Kollegen von der Streife schicken", sagt er und ergänzt: "Wenn die Kollegen vor Ort sind, springt natürlich niemand mehr."

Polizei und DLRG nehmen deshalb die Eltern der Jugendlichen in die Pflicht. Diese sollten ihre Kinder über die Gefahren des Schleusenspringens aufklären. Einige aber seien der Meinung, dass ihren Kindern schon nichts passiere, kritisiert Dillhöfer. Dass dort früher auch schon gesprungen worden sei, sei auch eine gängige Ausrede. "Aber wenn mal etwas passiert, dann ist das Geschrei groß."

Die Mädchen an der Schleuse springen weiter. Sie sollen sich nicht erwischen lassen, hätten ihre Eltern gesagt. Falls sie doch erwischt werden, würden sie das Verwarnungsgeld vom Taschengeld bezahlen.