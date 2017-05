Ist es ein Fuchs? Oder ein Hund? Das Umweltministerium warnt vor dem Tier, denn es ist sich sicher: Da haben Spaziergänger im nordhessischen Twistetal einen Wolf entdeckt.

Überraschend zottelig sieht dieser Wolf aus, den Spaziergänger in Nordhessen entdeckten. Bild © Walter Betke / Umweltministerium

In Hessen ist nach längerer Zeit wieder ein Wolf aufgetaucht. Das Tier sei bereits am 27. April von zwei Spaziergängern auf einem Feld zwischen dem Twistetaler Ortsteil Nieder-Waroldern und dem Waldecker Dehringhausen (Waldeck-Frankenberg) gesichtet und fotografiert worden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit.

Die Prüfung der Aufnahmen durch Sachverständige habe nun ergeben, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handele, hieß es weiter. Das Tier erinnert auf einem der veröffentlichten Fotos nämlich eher an einen Schäferhund, auf einer anderen Aufnahme aus weiterer Distanz könnte es auch als Fuchs durchgehen. Außer den Forstämtern hat das Ministerium auch Schafhalter informiert.

Fotografieren erwünscht!

Wer bei Wanderungen oder Spaziergängen einen Wolf entdeckt, wird gebeten, das dem Ministerium mitzuteilen - und im Idealfall auch gleich ein Foto des Tiers mit zu liefern. Falls man dem Tier auf einmal gegenübersteht, soll man sich verhalten, als wäre es ein großer Hund: ruhig bleiben und einen respektvollen Abstand halten.

Dieses Bild des Wolfs erinnert auf den ersten Blick eher an einen Fuchs. Bild © Walter Betke / Umweltministerium

Eine Internetseite des Ministeriums gibt weitere Hinweise. Dort steht beispielsweise, dass man die Tiere nicht füttern und eigene Hunde besser anleinen soll. Besorgten Tierhaltern empfiehlt das Ministerium, die Funktionsfähigkeit ihrer Elektrozäune zu überprüfen. Für den zusätzlichen Kontrollaufwand stünden 50.000 Euro bereit, die mit der Agrarförderung beantragt werden könnten.

In den vergangenen Jahren habe es in Hessen keine Übergriffe von Wölfen auf Schafe gegeben, teilte das Ministerium mit. Nachdem die Wölfe als ausgestorben galten, sind in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Exemplare in Hessen aufgetaucht. Mehr als ein Tier wurde überfahren.