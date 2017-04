Speedmarathon in Hessen, Kontrollstelle B448 in Offenbach: Polizisten wundern sich, wie viele Autofahrer trotz Warnung zu schnell sind. Und längst nicht alle Ertappten sind einsichtig. Ein Satz ist bei ihnen besonders beliebt.

Michael Schmidt ist ratlos: "Es ist überraschend, dass man an einem Tag wie heute solche Verstöße hat", sagt der Dienststellenleiter des 1. Polizeireviers Offenbach. An der B448, wo Tempo 80 gilt, messen Beamte seit dem Morgen dieses Mittwochs die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autofahrer.

Es ist eine von landesweit 324 Kontrollstellen des so genannten "Speedmarathons", einer europaweiten Blitzer-Aktion gegen das Rasen. Alle Kontrollstellen waren vorher öffentlich angekündigt worden - auch die an der Offenbacher Bundesstraße.

Schneefall? Egal!

Nach der ersten Stunde sind schon rund zehn Fahrer vom Radar als zu schnell erfasst worden. Dass es kurz zuvor geschneit hat, dass die Straße nass und rutschig war - es hat die Autofahrer nach Worten Schmidts nicht dazu veranlasst, den Fuß vom Gas zu nehmen. "Die sind gefahren wie immer."

Wer geblitzt wird, den winken die Beamten einige Meter weiter heraus. Für ihr Verhalten geben die Ertappten unterschiedliche Gründe an. "Ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert und wahrscheinlich nicht auf die Geschwindigkeit geachtet", räumt ein Autofahrer freimütig ein.

Autofahrerin: "Wollte ganz schnell nach Hause"

Die Kontrollen findet der Mann in Ordnung. "Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, und wer sich nicht daran hält, der muss halt zahlen." Für ihn sind sind es 30 Euro, die er gleich an Ort und Stelle bar bezahlt.

Eine Frau sagt, sie sei vom Arzt auf dem Weg nach Hause gewesen. Die Ankündigung der Kontrollen in den Medien hatte sie mitbekommen. "Aber ich habe mich so auf mein Bett gefreut und wollte ganz schnell heim. Da habe ich leider nicht mehr dran gedacht." Auch sie hat Verständnis für die Kontrollen.

Einsicht nicht bei allen

Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind so einsichtig. Ein Autofahrer kritisiert den nach seiner Meinung hohen Aufwand für die Aktion. "Die sollen lieber Verbrecher fangen." Ein oft gehörter Satz, wie eine Beamtin meint. Auch das Wort "Abzocke" fällt immer wieder mal.

Dienststellenleiter Schmidt legt jedoch Wert auf die Feststellung: Beim "Speedmarathon" gehe es nicht darum, Einnahmen zu erzielen. Man wolle vielmehr das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des Rasens schärfen. "Jeder dritte tödliche Unfall ist auf einen Geschwindigkeitsverstoß zurückzuführen."

Verdächtiger Führerschein muss überprüft werden

In der Regel können die gestoppten Autofahrer schon nach wenigen Minuten weiterfahren. Ein Wagen, in dem drei Männern sitzen, steht nun aber schon eine ganze Weile an der Kontrollstelle. Mit dem Führerschein des Fahrers scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. "Wir haben hier einen Fälschungshinweis", sagt Schmidt.

Mit einer Speziallupe überprüft eine Polizistin einen verdächtigen Führerschein. Bild © hessenschau.de

Eine Expertin wird angefordert. Sie wird den Führerschein unter die Lupe nehmen. Es ist keine Seltenheit, dass bei Tempokontrollen andere Vergehen entdeckt werden, wie etwa Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht .

Alkoholfahrten hätten in jüngster Zeit abgenommen, meint Schmidt. Da habe Aufklärung viel bewirken können. Nicht so bei Drogen. "Die Leute ziehen sich abends einen Joint rein und haben morgens noch den Kopf voll. Und so fahren sie dann durch die Gegend."

Frau wird "Tagessiegerin" mit 117 km/h

Der verdächtige Führerschein ist inzwischen geprüft. "Alles in Ordnung", befindet die Expertin. Die Folie des griechischen Dokuments war ein wenig lang, das komme vor.

Nach zwei Stunden ziehen die Beamten Bilanz. Mehr als 20 Tempoverstöße wurden registriert. Spitzenreiter ist eine Frau, die mit 117 statt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs war. Auf sie warten ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg. Um 10 Uhr packt die Truppe ein und rückt ab - zur nächsten Kontrollstelle.