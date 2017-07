Einsatz an Spielplatz in Frankfurt

Einsatz an Spielplatz in Frankfurt Sprengstoffexperte "entschärft" Spielzeug-Bombe

Ein Wecker mit Dynamitstangen liegt im Gebüsch in der Nähe eines Kinderspielplatzes: Weil ein Anwohner in Frankfurt bei dieser Ansicht das Schlimmste befürchtete, hat er die Polizei gerufen. Ein Sprengstoffexperte gab schnell Entwarnung.

Eine Sprengstoff-Attrappe hat im Frankfurter Stadtteil Riedberg für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Ausgerechnet in der Nähe eines Kinderspielplatzes entdeckte ein Anwohner die vermeintliche Bombe am Montagabend in einem Gebüsch. Der Anwohner alarmierte die Polizei, die Beamten sperrten daraufhin das Gelände rund um den Spielplatz ab.

Ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamtes untersuchte den Gegenstand und konnte gegen Mitternacht Entwarnung geben. Es handelte sich um ein Spielzeug, einen Wecker mit Dynamitstangen. Die Attrappe wurde von der Polizei fachmännisch entsorgt.

