Polizisten bei einer Razzia vor der Bilal Moschee in Frankfurt

Polizisten bei einer Razzia vor der Bilal Moschee in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Sprunghafter Anstieg der Terrorverfahren in Hessen

Schon 169 Fälle in diesem Jahr

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen islamistische Terrorverdächtige in Hessen steigt deutlich. Auch der Kampf gegen Kinderpornografie wird immer wichtiger. Die Generalstaatsanwaltschaft rechnet mit einer Verdopplung der Fälle in diesem Jahr.

Die Bekämpfung des islamistischen Terrors beschäftigt die hessischen Strafverfolger zunehmend. Auf diesem Gebiet haben die Staatsanwaltschaften im laufenden Jahr bereits 169 Ermittlungsverfahren eröffnet, wie Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2016 sagte. Er sprach von einem erheblichen Anstieg.

Im vergangenen Jahr waren demnach 100 Terror-Ermittlungsverfahren in Hessen eröffnet worden. Schon das waren mehr als zuvor. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 hatten hessische Staatsanwälte 53 Verfahren gegen Terrorverdächtige eingeleitet.

Sympathisanten abschrecken

Generalstaatsanwalt Fünfsinn sprach von "wichtigen Ermittlungserfolgen" im Kampf gegen den Terror. Dazu zählte er unter anderem die Festnahme eines 36 Jahre alten tunesischen Verdächtigen im Februar dieses Jahres bei einer landesweiten Razzia. Damals hatten Polizisten und Staatsanwälte in ganz Hessen 54 Objekte durchsucht. Der Tunesier soll Unterstützer für die Terrorgruppe IS angeworben und mit einem Netzwerk einen Anschlag in Deutschland vorbereitet haben.

Weitere Informationen Drei Spezialeinheiten In Frankfurt befindet sich Hessens einzige Generalstaatsanwaltschaft. Sie ist die übergeordnete Behörde für die neun hessischen Staatsanwaltschaften. Selbst ermittelt sie bei schweren Staatsschutzfällen wie Terrorverdacht, bei Geldwäsche oder Betrugsverfahren gegen Anwälte. Drei Spezialeinheiten befassen sich mit Terrorismusbekämpfung, Kinderpornografie und Wirtschaftskriminalität. Ende der weiteren Informationen

Der Fall hat gerade erst wieder Schlagzeilen gemacht, weil das Frankfurter Verwaltungsgericht dem Land die Abschiebung des Verdächtigen in sein Heimatland untersagte. Der vor seiner Festnahme in Frankfurt-Griesheim wohnende Mann hatte im März schon einmal abgeschoben werden sollen. Da er einen Asylantrag stellte, stoppte das Verwaltungsgericht die Abschiebung kurz vor dem Start des Flugzeugs, das schon auf dem Rollfeld war. Die Generalstaatsanwaltschaft prüft nun ein Auslieferungsgesuch des Heimatstaats. Man warte aber noch auf Informationen aus Tunis, sagte Fünfsinn am Donnerstag.

Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auch die Zahl der Terror-Ermittlungsverfahren, die der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wegen Überlastung an die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft weiterleitete, nahm zu. Darauf reagierte die Behörde in Frankfurt auch organisatorisch: Sie hat eine eigene, einzig für die Terrorismusbekämpfung zuständige operative Einheit gebildet. Solche Anstrengungen hätten auch präventive Wirkung, betonte Fünfsinn: "Eine effektive Strafverfolgung wirkt auf potentielle Sympathisanten und Mitläufer abschreckend und zeigt, dass unser Rechtsstaat wehrhaft ist."

"Aufhellung eines Dunkelfeldes"

Zu sehr viel mehr Verfahren kommt es auch auf dem Gebiet der Kinderpornografie. Die in Gießen stationierte "Zentrallstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität" ermittelte im vergangenen Jahr in insgesamt rund 1.800 neuen Fällen. In 1.377 Verfahren ging es um Kinderpornografie. In diesem Jahr waren es bis Ende Juni schon fast 1.550. "Es ist zu erwarten, dass sich die Zahl der Verfahren bis zum Jahresende nahezu verdoppelt", sagte Generalstaatsanwalt Fünfsinn.

Das bedeutet, dass ein Viertel aller Verfahren wegen des Verdachts der Kinderpornografie in Deutschland bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt laufen. Der massive Anstieg bei der "Aufhellung eines Dunkelfelds" sei nicht zuletzt auf die Internet-Dienstleister wie Google, Amazon oder Facebook zurückzuführen. Sie seien in den USA gesetzlich verpflichtet, alle strafrechtlich relevanten Sachverhalte zu vermissten Kindern, Kindesmissbrauch und Kinderpornographie mitzuteilen. Führen die Spuren nach Deutschland, werde das Bundeskriminalamt informiert.

Ministerin fordert härtere Strafen

Vor drei Wochen erst war unter hessischer Federführung eine internationale Kinderporno-Plattform namens "Elysium" im Darknet aufgeflogen. Sie hatte rund 90.000 Mitglieder weltweit, federführend soll ein Mann aus Bad Camberg (Limburg-Weilburg) gewesen sein. Bei allen Kinderporno-Verfahren gilt laut Generralstaatsanwaltschaft: Die häufig im Darknet aktiven Tatverdächtigen könnten immer öfter identifiziert werden – auch im Dienst der Ermittlungsbehörden anderer Bundesländer.

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) forderte schärfere Strafen für Konsumenten von Kinderpornografie. Die Höchstrafe müsse von drei auf fünf Jahre erhöht werden. "Es kann nicht sein, dass die Strafandrohung für einen einfachen Ladendiebstahl höher ist, als für das Beschaffen von kinderpornographischem Material im Internet", sagte die Ministerin.