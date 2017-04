Ein übler, gefährlicher Scherz - Unbekannte hatten in Eppertshausen gleich zwei Zebrastreifen auf die Straße gemalt. Jetzt hat die Polizei eine erste Spur.

Nachdem Unbekannte in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) gleich an zwei Stellen Zebrastreifen auf die Straße gemalt hatten, hat die Polizei jetzt dank Hinweisen von Zeugen eine erste Spur. Der Verdacht richte sich gegen eine Gruppe Jugendlicher, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Aktion sei kein Kavaliersdelikt und auch nicht witzig, so der Polizeisprecher. Am Samstagabend hatten die Täter die falschen Zebrastreifen aufgemalt. Gerade für Kinder oder Ältere seien die unechten Überwege gefährlich, da sie die Streifen womöglich nicht direkt als Fälschung erkennen.

Die Gemeinde ließ die Streifen inzwischen entfernen und erstattete Anzeige. Nun ermittelt die Polizei wegen Amtsanmaßung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.