Innerhalb von drei Stunden haben Einbrecher in einer einzigen Nacht in Idstein mehr als 60 Häuser heimgesucht. Dabei nutzten sie immer die gleiche Masche. Die Polizei geht ersten Hinweisen nach.

Mehr als 60 Mal in einer Nacht machten sich die Einbrecher an Türen zu schaffen - auch für die Polizei ist das "in dieser Form und Vielzahl außergewöhnlich", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Montag zu hessenschau.de sagte. Die Polizei habe Maßnahmen ergriffen und die Polizeipräsenz erhöht. Zudem sei sie mit der Auswertung der vielen Tatort-Spuren beschäftigt und gehe ersten Hinweisen nach.

Die Unbekannten hatten in der Nacht zum Samstag zwischen zwei und fünf Uhr morgens zahlreiche Einbruchsversuche im Idsteiner Neubaugebiet Taunusviertel (Rheingau-Taunus) unternommen. Dabei gingen sie immer mit der gleichen Masche vor: Sie öffneten die Eingangstüren einfach durch das Wegdrücken der Türfalle. Dies sei nur möglich, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, wie die Polizei berichtete. Dann griffen sie sich in Windeseile die im Eingangsbereich liegenden Wertgegenstände wie Geldbörsen, Bargeld oder Schmuckstücke und verschwanden.

Morgens Schäden an der Tür bemerkt

In zehn Häusern gelang der Einbruch. In über 50 Häusern blieb es beim Einbruchsversuch. Insgesamt geht die Polizei von mehreren tausend Euro Beute aus. Die überwiegende Zahl der Betroffenen habe sich erst am nächsten Morgen gemeldet, als sie Beschädigungen an der Haustür festgestellt habe.

