Mit einer Unterschriftenaktion kämpfen Bürger in Staufenberg gegen Lärm und Gefahr durch Raser. Der Bürgermeister befürwortet ein Tempolimit, aber das ist nicht leicht umsetzen.

Quietschende Reifen, dröhnende Motoren: In Staufenberg (Gießen) ist es mit dem Seelenfrieden für einige Bürger vorbei. Sie fühlen sich seit Monaten von Rasern gestört. "Man kann teilweise nicht mehr richtig einschlafen", klagen zwei Anwohner im Gespräch mit hessenschau.de. Sie leben mit ihren Kindern in einem Wohngebiet, das an einer vorbeiführenden Landstraße liegt.

Mit ihren Nachbarn wollen beide jetzt gegen den Raserlärm vorgehen und eine Unterschriftenaktion starten. Empfänger der Resolution ist das Polizeipräsidium Mittelhessen und Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller (SPD). In dem Schreiben fordern sie neben Radarkontrollen eine "längst überfällige Geschwindigkeitsbegrenzung" von der B3-Abfahrt Staufenberg-Süd nach Treis und dem Abschnitt zwischen Daubringen und Staufenberg Ortsmitte (siehe Grafik).

Auf den rot martkierten Abschnitten gilt Tempo 100. Bild © Karte Bing

Anwohner fühlen sich in Stich gelassen

"Die lassen ihre Motoren aufheulen, Reifen quietschen und driften mit voller Geschwindigkeit durch die Kreisel", schildert ein Betroffener. "Der Kreisel im Ort, wo ebenfalls noch Tempo 100 gilt, wird auch als Schulweg genutzt." Die Menschen hätten große Sorge, dass irgendwann etwas passiert.

Seit vergangenem Frühjahr sei keine Woche vergangen, in der die Ruhe nicht gestört wurde. Meist zu vorgerückter Stunde, aber auch schon nachmittags an den Wochenenden. Regelmäßig würden Bürger bei der Polizei anrufen, steht in dem Protestschreiben. Es lägen vereinzelte Beschwerden vor, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen hessenschau.de. Man habe deswegen auch schon Kontakt zur Gemeinde aufgenommen.

Die Betroffenen wiederum fühlen sich von Polizei und Stadt im Stich gelassen und "dem Treiben der Auto-Renn-Szene ausgeliefert", heißt es in dem Brief. Bürgermeister Gefeller weist den pauschalen Vorwurf der Tatenlosigkeit allerdings zurück. "Wir haben erst vor einigen Tagen mit der zuständigen Polizeidienststelle über das Problem gesprochen", berichtet er.

"Riesenkampf mit der Verkehrsbehörde"

Er könne den Ärger verstehen, wenn einige wenige PS-Rowdys die Ruhe störten. Und die Gemeinde habe schon Maßnahmen ergriffen, verweist Gefeller etwa auf den temporeduzierten Abschnitt zwischen den Ortsteilen Mainzlar und Treis. Damals waren nach einem Unfall im Oktober 2015 mit zwei Todesopfern Konsequenzen gefordert worden. Mittlerweile gilt auf der bei Rasern immer noch beliebten Strecke Tempo 70 statt 100.

Bis das Geschwindigkeitslimit im Herbst 2016 allerdings in Kraft trat, "hatten wir einen Riesenkampf mit der Verkehrsbehörde geführt", berichtet Gefeller von einem langwierigen Prozess. Auch die Nachkontrollen gestalten sich schwierig, wie der Rathauschef sagt: "Es wurden schon drei Mal Temposchilder abmontiert und eine Böschung mit Gehölz zerstört, die als Unterschlupf für Blitzaktionen diente."

Am Kreisel vor dem Wohngebiet sind deutlich Reifenspuren am Bordstein zu erkennen. Bild © Privat

Landkreis sieht keinen Handlungsbedarf

Der Bürgermeister nimmt Hessen Mobil und den Landkreis Gießen als zuständige Behörden für die Landstraße in die Pflicht. "Ich hätte gerne auf dem kompletten Abschnitt, angefangen von der B3 bis nach Treis, ein Tempolimit. Diese Strecke ist insgesamt sehr gefährlich.“ Hessen Mobil sieht sich aber nicht in der Verantwortung. "Wir können kein Tempolimit durchsetzen. Das muss der Landkreis tun", meinte ein Sprecher der Verkehrsbehörde.

Und der Landkreis Gießen sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. In einer Stellungnahme verweist er auf Angaben des regionalen Verkehrsdienstes Mittelhessen. Darin heißt es: "Der genannte Streckenabschnitt ist in der Unfallstatistik unauffällig, sodass eine besondere Gefahrenlage nicht erkennbar ist." Immerhin unterbreitete der Landkreis der Bürgerinitiative das Angebot, sich die Strecken bei der nächsten sogenannten Hauptverkehrsschau im April noch einmal anzuschauen.

Bis dahin rät der Bürgermeister den Anwohnern, Lärmprotokolle zu führen und sich Kennzeichen aufzuschreiben, "damit wir diesen wenigen Rasern das Handwerk legen können". Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich zeigen.