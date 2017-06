Nach der Katastrophe beim Brand des Londoner Hochhauses sind auch hessische Behörden alarmiert: In Offenbach wurde bei der Kontrolle eines Hauses das oberste Stockwerk geräumt - wegen möglicher Risiken beim Brandschutz.

Bei der Nutzung des Hauses am Odenwaldring in Offenbach wurde gegen die Baugenehmigung verstoßen, wie ein Sprecher der Stadt hr-iNFO mitteilte. Zudem bestehen Risiken beim Brandschutz. Die Stadt ließ daher am Freitag die oberste Etage des Wohnhauses räumen.

Keine Hochhaus-Genehmigung

Die Bauaufsicht hatte das Gebäude geprüft, nachdem Hinweise aus der Bevölkerung kamen: Dabei wurde festgestellt, dass die achte Etage des Hauses oberhalb der Hochhausgrenze von 22 Metern liegt. Für eine Nutzung als Hochhaus habe der Eigentümer aber keine Genehmigung.

Bei einer Begehung der achten Etage habe die Bauaufsicht am Donnerstagabend zwei Personen in einer Wohnung entdeckt, die Behörde verbot ihnen die weitere Nutzung der Räume. Die Etage selbst soll nun durch bauliche Maßnahmen unbewohnbar gemacht werden.

Auch brennbare Außendämmung?

Nach dem verheerenden Brand des Grenfell-Tower in London mit mindestens 79 Toten sollen nun alle alten Hochhäuser in Hessen überprüft werden. Die fatale Brandursache im Londoner Hochhaus war die leicht entzündliche Außendämmung: In Deutschland gelten für Hochhäuser strengere Brandschutzvorschriften als für normale Wohnhäuser. Die Offenbacher Bauaufsicht will nun auch die Fassadendämmung des Gebäudes prüfen.

Die Fassade darf bei Hochäusern nicht mit brennbarem Material gedämmt sein. Das Gebäude wurde laut Stadt 1963 als einfaches Wohnhaus genehmigt, im Jahr 2010 sei eine Wärmedämmung angebracht worden. Der Anwalt des Eigentümers sagte auf Anfrage von hr-iNFO, sobald die Auflagen der Stadt schriftlich vorlägen, werde man sie prüfen und eventuelle Mängel am Gebäude beheben.