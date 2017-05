Paarungsversuch endet für Storch in Schornstein

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz Paarungsversuch endet für Storch in Schornstein

Zwei Störche beim Schäferstündchen auf einem Schornstein: Was dabei passierte, hat der Feuerwehr in Volkmarsen einen bislang wohl einmaligen Einsatz beschert.

Der Storch der während der Rettung aus dem Schornstein und kurz danach in Freiheit. Bild © Feuerwehr Volkmarsen

Ein Passant hatte am Sonntagmorgen beobachtet, wie zwei Störche sich auf dem Schornstein einer ehemaligen Ziegelei in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) paarten. Dabei stürzte einer der beiden Vögel in den 30 Meter tiefen Schacht. Die Waldeckische Landeszeitung hatte zuerst über den kuriosen Unfall berichtet.

Der Augenzeuge alarmierte die Feuerwehr, die mit 20 Mann zu dem ungewöhnlichen Einsatz anrückte. "Über eine Klappe im Schornstein hat sich der Kollege dem Storch genähert, geschütz mit Handschuhen, Helm und Visier, falls der Vogel nach ihm schnappt", berichtete Wehrführer Thorsten Tegethoff hessenschau.de.

Der Retter warf dem verängstigten Vogel eine Decke über und befreite ihn anschließend aus seiner Zwangslage. Trotz des tiefen Sturzes kam der Storch mit leichten Verletzungen davon und wurde auf einer Wiese in der Nähe freigelassen.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 18.00 Uhr