Sonnenschein und eisige Temperaturen: Bei bestem Winterwetter haben am Samstag zahlreiche Menschen die hessischen Wintersportgebiete besucht. Auch am Sonntag soll es noch einmal besonders schön werden.

Auf der Wasserkuppe in der Rhön war am Mittag jede Menge Betrieb und die Parkplätze voll, wie eine Mitarbeiterin der Rhön Tourismus und Service GmbH sagte. In der Skiarena konnten die Wintersportfans auf einer Mischung aus Kunst- und Naturschnee die gute Fernsicht genießen.

Im Skigebiet Willingen im Sauerland waren 15 Lifte und 19 Pisten geöffnet. Langläufer hatten bei sonnig-klarem Wetter die Wahl zwischen elf gespurten Loipen. "Wir haben jede Menge Skifahrer und Spaziergänger hier", berichtete ein Sprecher. In der Woche sei bereits viel los gewesen, am Samstag herrschte aber fast schon "Ausnahmezustand".

"Es ist richtig was los"

Die Bustakte zum Großen Feldberg wurden am Wochenende vorsorglich erhöht. "Es ist richtig was los", sagte ein Mitarbeiter des Taunus-Informationszentrums in Oberursel. Die drei Lifte seien in Betrieb und für Langläufer sieben Loipen geöffnet. Vor allem aber waren Rodler und Wanderer unterwegs. Am Odenwälder Schneetelefon war ebenfalls die Rede von blauem Himmel, Sonnenschein und besten Bedingungen für Rodelfreunde.

Auch am Sonntag wird es schön

Auch am Sonntag dürften auf den Bergen wieder gute Wintersportbedingungen und eine fantastische Fernsicht herrschen. "Wer kann, sollte den Tag morgen nutzen", sagte hr-Wetterexperte Michael Köckritz.

Der Sonntagmorgen startet in den Tälern zunächst mit Nebel, danach wird sonniges Winterwetter bei maximal -3 bis 2 Grad erwartet. Es sei am Sonntag mit ähnlichen Schneehöhen wie am Samstag zu rechnen: um die 60 Zentimeter in der Rhön, im Upland um die 90 Zentimeter, bis zu 25 Zentimeter in Lahn-Dill, um die 40 Zentimeter im Vogelsberg und etwa 15 Zentimeter im Odenwald. Am Montag, pünktlich zu Wochenbeginn, trüben dann voraussichtlich viele Wolken den Himmel.

