In Kelsterbach wird derzeit eine Weltkriegs-Bombe entschärft. Zu- und Abfahrten zum Flughafen sind gesperrt, die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Hunderte Mernschen mussten die Sperrzone verlassen.

Gegen 22.15 Uhr machte die Polizei die A3 und die B43 im Umfeld der Fundstelle der Fliegerbombe dicht. Damit sind die Zu- und Abfahrten zum größten deutschen Airport gesperrt. Die Arbeiten zur Entschärfung begannen wie geplant um 23 Uhr.

Polizei Südhessen @Polizei_SuedHE Wir beginnen jetzt mit den Sperrungen der Autobahnen und Bundesstraßen im Zuger der #Entschärfung der #Fliegerbombe in #Kelsterbach .

Für die Dauer der Bombenentschärfung sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so die Polizei. Sie bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich großräumig zu umfahren. Über ihren Twitter-Kanal informiert die Polizei Südhessen zeitnah über alle Entwicklungen.

Keine Bahnen zwischen Flughafen und Kelsterbach

Die S-Bahn-Linien 8 und 9 aus Richtung Innenstadt fahren während der Sperrung bis Regionalbahnhof Flughafen und von dort zurück. Züge aus Richtung Wiesbaden fahren bis Kelsterbach und zurück. Das teilte ein Bahnsprecher am späten Abend mit. Abfahrtszeiten könnten sich verschieben.

Zwischen Flughafen und Kelsterbach verkehren keine S-Bahnen. Einen Busersatzverkehr gibt es hier wegen der gesperrten Straßen auch nicht. Die Regionalbahn Frankfurt-Koblenz umfährt den Flughafen, der ICE in Richtung Köln wartet am Fernbahnhof Flughafen.

Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt, sagte ein Flughafensprecher. Planmäßig gebe es keine Starts und Landungen mehr nach 23 Uhr. Sollte ein Flieger verspätet hereinkommen, könne er auf die Südbahn ausweichen, die nicht im Sperrgebiet liegt.

400 Menschen müssen Häuser verlassen

Die britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montagmittag in einem Feld an der Mörfelder Straße in Kelsterbach entdeckt worden. Nach Polizeiangaben sollen Experten des Kampfmittelräumdienstes gegen 23 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Dazu wurde im Radius von 700 Metern eine Sicherheitszone eingerichtet.

Die Polizei hat am Abend ein Wohn- und Gewerbegebiet samt Hotel evakuiert. Von der Maßnahme waren den Angaben zufolge etwa 400 Personen betroffen. Eine nahe gelegene Flüchtlingsunterkunft brauchte nicht geräumt zu werden, da sie außerhalb der Sperrzone liegt.

Dauerthema Blindgänger

In der Region werden immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt war Anfang Januar in Frankfurt eine 50-Kilo-Bombe aus dem Main geborgen worden. Auch damals waren Sperrzonen in einem Umkreis von mehreren hundert Metern um den Fundort eingerichtet worden. Anfang Dezember wurden in Gießen und Langgöns Fliegerbomben entdeckt und entschärft.