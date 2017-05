In Babenhausen lassen Eltern ihre Kinder auf einem Spielplatz pinkeln. Die Anwohner sind genervt, der Bürgermeister spricht von "fehlendem Anstand". Ein Schild soll nun helfen.

Welche Eltern kennen das nicht? Wenn das Kind auf die Toilette muss, muss es schnell gehen. Gibt es allerdings kein Häuschen auf dem Spielplatz, bleibt oft nur das Gebüsch. Das Wildpinkeln stinkt manchen Bürgern allerdings gewaltig.

In Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) hat das Pinkelthema sogar schon die Politik erreicht, weil Anwohner eines Spielplatzes im Neubaugebiet immer wieder mit Eltern aneinander geraten. "Da muss man schon kaltblütig sein, wenn man sein Kind fünf Meter vor der Terrasse anderer Leute sein Geschäft machen lässt", meint der Bürgermeister von Babenhausen, Joachim Knoke (SPD).

Der neue Entwurf für den Mehrgenerationenspielplatz in Babenhausen - mit Pinkel-Piktogramm rechts unten. Bild © Stadt Babenhausen

Insgesamt gibt es 19 Spielplätze in Babenhausen, der Mehrgenerationen-Spielplatz Potsdamer Straße ist vom Pinkel-Problem allerdings besonders betroffen. Die Stadt hat ein Schild am Zaun hängen, dass Fußballspielen oder Hunde verbietet und auf die Öffnungszeiten hinweist. Nun gibt es einen neuen Entwurf, der bald aufgehängt werden soll: Auf diesem Schild ist auch ein Piktogramm zu sehen, dass das Wildpinkeln verbietet. Das Darmstädter Echo hatte zuerst über den Fall berichtet.

Notfalls Plastiktüten für Hundekot?

Oftmals bleibt es aber nicht nur beim Pinkeln. Auch Kothaufen sind immer wieder ein Problem: "Wenn ein Kind es nicht kontrollieren kann und auf den Spielplatz macht, ist es doch das Mindeste, es weg zu machen", sagt der Bürgermeister - notfalls mit Plastiktüten für Hundekot, die überall in Ständern hingen. Seiner Ansicht nach ist es nicht in Ordnung, dem Kind eine Rolle Klopapier in die Hand zu drücken und es in die Büsche zu schicken.

Doch was bleibt den Eltern anderes übrig? Eine Windel, meint Knoke. Früher, als seine Kinder klein waren, habe es das Problem ja auch nicht gegeben. "Es ist offensichtlich allen egal, es fehlt an Anstand."

Beschwerden auch über Lärm

Knoke räumt ein, dass sich die Anwohner nicht nur über das Wildpinkeln beschweren. Sie klagen auch über den Lärm der Kinder und die quietschende Seilbahn. Das müssten sie wiederum ertragen, so der Bürgermeister. Es sei schon bekannt gewesen, dass der Spielplatz gebaut werde, als die Anwohner ihre Eigentumswohnungen kauften.

Weg machen muss den Dreck in Babenhausen am Ende die Stadtreinigung: "Die Kollegen sind abgebrühte Profis, die machen jeden Dreck weg, auch zugeschissene Kinderunterhosen", sagt der Bürgermeister - auch wenn das eigentlich nicht zumutbar sei.

In Großstädten kein Problem?

Ist es der fehlende Anstand, oder die fehlenden Toiletten im öffentlichen Raum? In größeren hessischen Städten gibt es deutlich mehr Spielplätze, Probleme wie in Babenhausen scheint man dort aber nicht zu kennen. Bernd Roser vom Grünflächenamt Frankfurt sagt, es komme mal vor, dass Spielhäuschen in Frankfurt als Toilette benutzt werden. Das könne aber auch von Jugendlichen kommen, die sich dort abends treffen. Bei 460 Spielplätzen in der Stadt seien die Probleme aber vergleichsweise gering.

Auch Marburg sei verschont von dem Problem, teilte die Stadt auf Anfrage mit. In Kassel hieß es ebenfalls: kein Problem.