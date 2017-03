Ein Stromausfall in mehreren Frankfurter U- und S-Bahnstationen hat Pendler beunruhigt. An einer Station sorgte der kurze Blackout für besonders viel Unruhe.

An gleich neun U- und S-Bahnstationen kam es am Mittmoch kurz vor neun Uhr zum Stromausfall. Fahrstühle und Rolltreppen blieben stehen, die Sicherheitsbeleuchtung in den Bahnhöfen sprang an, wie die städtische Verkehrsgesellschaft VGF mitteilte.

Evakuierungs-Durchsagen an der Hauptwache

Besonders unübersichtlich war die Situation während des kurzen Stromausfalls an der Hauptwache. In der B-Ebene der Station wurden zwei Alarme ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien auf die Straße gelaufen. Noch mehr Unruhe kam auf, als der Strom wieder da war: Aufgrund eines Softwareproblems hatte es laut VGF an dem Bahnhof kurzzeitig Evakuierungsdurchsagen gegeben.

Bereits nach kurzer Zeit habe sich die Situation an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Frankfurter Zentrum aber wieder beruhigt, teilte die VGF mit. Auch die Polizei sprach von einem kurzen Einsatz, der nur rund 30 Minuten gedauert habe. Die alarmierte Feuerwehr konnte nach Überprüfung der Lage vor Ort wieder abrücken.

Wartungsarbeiten waren Ursache

Auch die U-Bahn-Stationen Festhalle/Messe und Konstablerwache waren vorübergehend ohne Strom. Laut Energieversorger Mainova war bei Wartungsarbeiten in einem Umspannwerk kurzzeitig der Strom unterbrochen worden. Das habe zu dem Ausfall in den Stationen geführt.

Der U- und S-Bahnverkehr war nach Angaben von VGF und Deutscher Bahn nicht gestört. An den Stationen sei der Strom nur ein bis zwei Minuten ausgefallen, sagte eine VGF-Sprecherin. Bis auch die Rolltreppen wieder liefen, habe es aber etwas länger gedauert, weil Mitarbeiter diese jeweils prüfen mussten.

Sendung: hessenschau, 15.3.2017, 19.30 Uhr