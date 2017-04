Mit nur 7,2 Quadratmetern Privatsphäre begnügen sich Studenten in einem Frankfurter Wohnheim. Forscher beobachten sie in ihren Mini-Boxen, um daraus ein Modell für billiges Wohnen zu machen.

"Das hier ist eine Art Dorf", sagt Student Yannic Bakhtari. "Wir wohnen jeder wie in einem Mini-Haus." Die zwölf winzigen Wohnboxen, Cubes genannt, stapeln sich in dem Frankfurter Studentenwohnheim unter einem gemeinsamen Dach.

Den Esstisch in der Mitte zwischen den Cubes benutzen die Bewohner gemeinsam. "Das ist wie ein Marktplatz", erklärt Bewohnerin Francesca Bläß. "Ich fand es als Architekturstudentin witziger, in so einem Haus zu wohnen, als in einer normalen Wohngemeinschaft."

Leben auf 7,2 Quadratmetern

Aber kommt man mit 7,2 Quadratmetern aus? "Eigentlich gewöhnt man sich ziemlich schnell dran. Meine größte Angst war, ob ich die ganzen Klamotten unterbringen kann", erklärt Francesca Bläß, "aber das geht eigentlich ganz gut, es ist doch viel Platz." Die Schuhe stellt sie vor die Tür.

Mit 250 Euro im Monat ist die Miete für das teure Frankfurt sehr günstig. Kosten werden zum Beispiel durch die Energieversorgung des Hauses gespart. Als "Plusenergierhaus" erzeugt es selbst mehr Energie, als es verwenden kann. Etwa durch eine lichtdurchlässige Außenfassade und Photovoltaik auf dem Dach.

Wenig Privatsphäre, viel Gemeinschaft

Studenten der Technischen Universität Darmstadt haben die Wohngemeinschaft an der Adolf-Miersch-Straße in Frankfurt-Niederrad entworfen. So viel High-Tech braucht Unterstützer: Die Baukosten übernahm die Partner Deutsche Fertighaus Holding AG, das Grundstück stellte die Nassauische Heimstätte Wohnstadt und das Frankfurter Studentenwerk vermittelte die Bewohner.

Minimaler Privatraum, maximale Gemeinschaftsfläche - das ist hier das Motto. Schon der Name "Cubity" vereint die Begriffe "Cube" für Kubus, "City" für Stadt und "Community" für Gemeinschaft.

Pilotprojekt für drei Jahre

Regelmäßig beobachtet Sozialwissenschaftler Moritz Fedkenheuer von der TU Darmstadt die Studenten. "Der spannendste und vielversprechendste Aspekt ist, dass man das Private reduziert zugunsten des Gemeinschaftlichen", sagt Fedkenheuer. Er will herausfinden, ob sich die Bewohner auf Dauer hier wohl fühlen und die Architektur die Gemeinschaft fördert. Die Ergebnisse vergleicht er mit anderen Studentenwohnheimen.

Seit November 2016 wohnen die Studenten im "Cubity." Drei Jahre soll es als Pilotprojekt und Wohnheim dienen. Einige der Bewohner würden aber am liebsten länger dort wohnen bleiben.

