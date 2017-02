Mal stürmisch, mal winterlich, mal freundlich: Das Wetter kann sich zum Fastnachtswochenende nicht recht entscheiden. Nur eines scheint klar: Am Donnerstag braust ein heftiger Wind übers Land.

Mit Weiberfastnacht am Donnerstag startet die diesjährige Narren-Kampagne in ihre entscheidenden und letzten Tage. Pünktlich dazu hebt nach Auskunft des hr-Meteorologen Tim Staeger auch der Wind zu gewaltigem Jaulen an: Ab Donnerstagmittag seien in Südhessen Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern wahrscheinlich, in Nordhessen gar orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern. Das alles wohlgemerkt im Flachland. In den Bergen hält Staeger Orkanböen mit über 120 Stundenkilometern für möglich.

Immerhin: Dass so wie im vergangenen Jahr wegen Sturmgefahr Rosenmontags- und Fastnachtsdienstagsumzüge ausfallen müssen, droht dieses Mal nach aktuellem Stand nicht.

Der Meteorologe mahnt ausdrücklich dazu aufzupassen, wenn man sich am Donnerstag bei dieser Wetterlage draußen aufhält: "Das ist nicht ungefährlich. Bei diesen Windgeschwindigkeiten fallen Bäume um, die nicht mehr ganz stark verwurzelt sind." Die heftigen Böen halten laut Vorhersage am Mittwochmittag bis in die Nacht zu Freitag an.

Tief von den Britischen Inseln

Staeger rät dazu, die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Auge zu behalten, da diese kurzfristig und regional recht genau über bevorstehende Stürme informierten. "Aktuell lässt sich der Verlauf des Sturmtiefs noch nicht ganz genau vorhersagen, da es sehr schnell dahinzieht", sagte Staeger am Mittwochmittag. Das Tief stürme von den Britischen Inseln heran und mache sich in der Nacht zu Freitag davon in Richtung Ostdeutschland.

Das könnte dann nicht zuletzt den Beginn der Straßenfastnacht in den nordrhein-westfälischen Karnevalshochburgen durcheinander wirbeln. In Hessen ist Derartiges nicht zu erwarten: Hier konzentrieren sich die Straßenumzüge der Fastnachter auf Samstag bis Dienstag.

Milderes Wetter am Wochenende

Bis dahin sollte sich das Wetter wieder einigermaßen beruhigt haben, sagte Staeger. Während für Freitag - "auf der Rückseite des Sturmtiefs" (Staeger) - Schneeschauer im Flachland und anhaltender Schneefall im Bergland sowie deutlich kältere Luft bis hin zu Frost in der Nacht auf Samstag zu erwarten seien, werde es am Samstag wieder milder. Wenn auch regnerisch.

Vor allem in Nordhessen sollten die Narren nicht ohne Regenschirm zu den Umzügen am Fastnachtssonntag gehen. In Südhessen könne dagegen sogar die Sonne durchkommen, berichtete der hr-Meteorologe. Insgesamt also "Achterbahn-Wetter" (Staeger) zu den närrischen Tagen, und das passt dann ja auch.

Sendung: hr-iNFO, Aktuelles, 22.02.2017, 15.00 Uhr